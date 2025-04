Δασμοί Τραμπ: Σε «ελεύθερη πτώση» η Γουόλ Στριτ – «Έκλεισε» με απώλειες χιλίων μονάδων – Αρνητικό πενταετίας για τον S&P 500

Σημαντικές απώλειες κατέγραψε την Πέμπτη (3/4) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση του από τον Ιούνιο του 2020 ενώ Dow Jones και Nasdaq υποχώρησαν πάνω από 1.000 μονάδες έκαστος, στον απόηχο των σαρωτικών δασμών που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

The #StockMarket is crashing.

The Dow is down over 1400 points.

The sole reason are the Trump Tariffs. Your 401K is in free fall. Wall Street is in full panic mode as another Great Depression is on the way. pic.twitter.com/teLjcKEov5

