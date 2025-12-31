Κατηγορούν τον Πούτιν ότι «χορεύει πάνω σε κόκαλα» μετά την ανακατασκευή του θεάτρου της Μαριούπολης

Σύνοψη από το

  • Η Ρωσία κατηγορήθηκε ότι «χορεύει πάνω σε κόκαλα» καθώς άνοιξε ξανά το Δραματικό Θέατρο της Μαριούπολης, όπου είχαν βρει καταφύγιο πολίτες που σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές.
  • Το θέατρο βομβαρδίστηκε από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022, ενώ οικογένειες είχαν βρει καταφύγιο στο υπόγειο και η λέξη «παιδιά» ήταν γραμμένη έξω. Διεθνείς οργανώσεις αναφέρουν 12 νεκρούς, ενώ οι Ουκρανοί επιμένουν για εκατοντάδες θύματα.
  • Το ουκρανικό δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης χαρακτήρισε την επαναλειτουργία «κυνική προσπάθεια να κρυφτούν τα ίχνη ενός εγκλήματος πολέμου» και μέρος μιας επιθετικής πολιτικής εκρωσισμού της πόλης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μαριούπολη

Η Ρωσία κατηγορήθηκε ότι «χόρευε πάνω σε κόκαλα» χθες το βράδυ, καθώς άνοιξε ξανά το ουκρανικό θέατρο όπου σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές πολίτες που έβρισκαν καταφύγιο.

Το Δραματικό Θέατρο της Μαριούπολης στην ομώνυμη πόλη-λιμάνι βομβαρδίστηκε από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022, εβδομάδες μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Οι οικογένειες είχαν βρει καταφύγιο στο υπόγειο του εντυπωσιακού κτιρίου, το οποίο ήταν ένα από τα πολιτιστικά ορόσημα της πόλης.

Η λέξη «παιδιά» ήταν γραμμένη με τεράστια γράμματα έξω από το θέατρο σε μια προσπάθεια να μην γίνει στοχοποίηση.

Ωστόσο, διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια. Οι Ουκρανοί επιμένουν ότι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε εκατοντάδες.

Μαριούπολη Ουκρανία

Οι ρωσικές δυνάμεις αργότερα κατέλαβαν την Μαριούπολη. Το Κρεμλίνο αποκατέστησε το θέατρο και οι παραστάσεις ξεκίνησαν εκεί ξανά αυτή την εβδομάδα, υπό ευρεία κατακραυγή.

Το ουκρανικό δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης, το οποίο εγκατέλειψε την πόλη όταν έφτασαν οι ρωσικές δυνάμεις, χαρακτήρισε την επαναλειτουργία του θεάτρου ως μια κυνική προσπάθεια κατηγορώντας τον Πούτιν ότι το «τραγουδούν και χορεύουν πάνω σε κόκαλα».

Ένας εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Η αποκατάσταση του θεάτρου είναι μια κυνική προσπάθεια να κρυφτούν τα ίχνη ενός εγκλήματος πολέμου και μέρος μιας επιθετικής πολιτικής εκρωσισμού της πόλης. Το ρεπερτόριο αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από έργα Ρώσων συγγραφέων και θεατρικών συγγραφέων».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γρίπη και ιώσεις: Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο να κολλήσετε, σύμφωνα με τη Mayo Clinic

ΠΟΕΔΗΝ: Έλλειψη αντιικών φαρμάκων σε νοσοκομεία-Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων γρίπης

Χρυσός σε τιμές ρεκόρ: Αυξάνεται η ζήτηση για ράβδους και νομίσματα, μειώνεται για τα κοσμήματα

Διόδια: Πόσο κοστίζει το ταξίδι στη Δυτική Ελλάδα – Αναλυτικά οι νέες τιμές για το 2026 στους αυτοκινητόδρομους

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:12 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Λευκωσία: 63χρονος σταμάτησε να βοηθήσει γυναίκα να σταθμεύσει το αυτοκίνητό της και βρέθηκε στη… ΜΕΘ – Το τρομακτικό ατύχημα

Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο 63χρονος, ο οποίος τραυματί...
08:16 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Φόβοι για serial killer στο Χιούστον: Περισσότερα από 30 πτώματα ανασύρθηκαν μέσα στο 2025 – Τι απαντούν οι αρχές

Τα πτώματα περισσότερων από 30 ανθρώπων, ο καθένας με πολύ διαφορετικούς τρόπους θανάτου, ανασ...
05:15 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επιδρομή στην Οδησσό – Τέσσερις τραυματίες εκ των οποίων τρία παιδιά, ζημιές σε κτίρια

Τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους τρία παιδιά, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής κατ...
05:08 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Κολομβία: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν εργοστάσιο κοκαΐνης στη Βενεζουέλα

Σοβαρή καταγγελία έκανε ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, δηλώνοντας δημόσια ότι οι Η...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι