Κατηγορούν τον Πούτιν ότι «χορεύει πάνω σε κόκαλα» μετά την ανακατασκευή του θεάτρου της Μαριούπολης

Η Ρωσία κατηγορήθηκε ότι «χόρευε πάνω σε κόκαλα» χθες το βράδυ, καθώς άνοιξε ξανά το ουκρανικό θέατρο όπου σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές πολίτες που έβρισκαν καταφύγιο.

Το Δραματικό Θέατρο της Μαριούπολης στην ομώνυμη πόλη-λιμάνι βομβαρδίστηκε από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022, εβδομάδες μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Οι οικογένειες είχαν βρει καταφύγιο στο υπόγειο του εντυπωσιακού κτιρίου, το οποίο ήταν ένα από τα πολιτιστικά ορόσημα της πόλης.

Η λέξη «παιδιά» ήταν γραμμένη με τεράστια γράμματα έξω από το θέατρο σε μια προσπάθεια να μην γίνει στοχοποίηση.

Ωστόσο, διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια. Οι Ουκρανοί επιμένουν ότι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε εκατοντάδες.

Οι ρωσικές δυνάμεις αργότερα κατέλαβαν την Μαριούπολη. Το Κρεμλίνο αποκατέστησε το θέατρο και οι παραστάσεις ξεκίνησαν εκεί ξανά αυτή την εβδομάδα, υπό ευρεία κατακραυγή.

Το ουκρανικό δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης, το οποίο εγκατέλειψε την πόλη όταν έφτασαν οι ρωσικές δυνάμεις, χαρακτήρισε την επαναλειτουργία του θεάτρου ως μια κυνική προσπάθεια κατηγορώντας τον Πούτιν ότι το «τραγουδούν και χορεύουν πάνω σε κόκαλα».

Ένας εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Η αποκατάσταση του θεάτρου είναι μια κυνική προσπάθεια να κρυφτούν τα ίχνη ενός εγκλήματος πολέμου και μέρος μιας επιθετικής πολιτικής εκρωσισμού της πόλης. Το ρεπερτόριο αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από έργα Ρώσων συγγραφέων και θεατρικών συγγραφέων».