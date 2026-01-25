Κατάπαυση πυρός στην Συρία: Η κυβέρνηση απελευθέρωσε 126 ανηλίκους από τη φυλακή Αλ Ακτάν

Σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί αλλαγή ισορροπιών στη βόρεια Συρία, τουλάχιστον 126 ανήλικοι κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι από τη φυλακή Αλ Ακτάν, στην επαρχία Ράκα. Η απελευθέρωση έγινε έπειτα από συμφωνία ανάμεσα στις συριακές αρχές και τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), καθώς η Δαμασκός ανέκτησε τον έλεγχο της περιοχής.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα από τη συγκέντρωση των κατοίκων που υποδέχθηκαν τους νεαρούς κρατούμενους, ενώ το κρατικό πρακτορείο Sana δημοσιοποίησε τα ονόματα όσων εξακολουθούν να κρατούνται, προκειμένου οι συγγενείς τους να μπορέσουν να τους εντοπίσουν.

Η φυλακή Αλ Ακτάν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για την κράτηση μελών του Ισλαμικού Κράτους, ενώ όλοι οι ανήλικοι που αποφυλακίστηκαν ήταν κάτω των 18 ετών. Η ανάκτηση του ελέγχου της περιοχής από τις δυνάμεις της κυβέρνησης αποτέλεσε την αφορμή για την απελευθέρωσή τους. Οι SDF δεν έκαναν κανένα σχόλιο για την αποχώρησή τους ή για την τύχη των υπολοίπων κρατουμένων.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα, οι κουρδικές δυνάμεις των SDF, υπό την πίεση του συριακού στρατού, υποχώρησαν από σειρά περιοχών που έλεγχαν μέχρι πρόσφατα, περιοριζόμενες πλέον σε τμήματα της επαρχίας Χασάκα, στα βορειοανατολικά της χώρας. Η εξέλιξη αυτή αναδιαμόρφωσε τον χάρτη ελέγχου στον συριακό Βορρά.

Ο πρόεδρος της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα δήλωσε την περασμένη Κυριακή ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με τον ηγέτη των SDF Μαζλούμ Άμπντι για κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, η ντε φάκτο κουρδική διοίκηση θα ενσωματωθεί στο επίσημο κράτος της Συρίας, το οποίο θα αναλάβει και την ευθύνη για τους φυλακισμένους μαχητές του Ισλαμικού Κράτους.

Την Παρασκευή, οι Κούρδοι φύλακες της φυλακής Αλ Ακτάν αποχώρησαν οριστικά, μετακινούμενοι προς την περιοχή Κομπάνι, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, την οποία εξακολουθούν να ελέγχουν.