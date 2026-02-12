Καναδάς: Νεκρή 12χρονη στην πολύνεκρη επίθεση σε σχολείο – «Ο κόσμος μας κατέρρευσε»

Κατερίνα Χαμαλέλη

διεθνή

Καναδάς: Νεκρή 12χρονη στην πολύνεκρη επίθεση σε σχολείο – «Ο κόσμος μας κατέρρευσε»
Η Κάιλι Μέι Σμιθ, Πηγή: Gofundme

Μια 12χρονη μαθήτρια ταυτοποιήθηκε από την οικογένειά της ως ένα από τα θύματα της πολύνεκρης επίθεσης σε σχολείο στον Καναδά, την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου.

Η Κάιλι Μέι Σμιθ συγκαταλέγεται στους νεκρούς της επίθεσης στο σχολείο Tumbler Ridge Secondary School στη Βρετανική Κολομβία, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν σε διαδικτυακή καμπάνια GoFundMe που ξεκίνησε μετά την τραγωδία.

Φωτογραφία του Tumbler Ridge, Πηγή: Jesse Boily /The Canadian Press via AP

«Είμαστε συντετριμμένοι και δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουμε το μέγεθος αυτής της απώλειας», αναφέρεται στην ανάρτηση της οικογένειας.

Τη συγκέντρωση χρημάτων διοργάνωσε η θεία της 12χρονης, Σάνον Ντάικ, με σκοπό να στηρίξει τη μητέρα της, Ντεσιρέ, τον αδελφό της Ίθαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, καλύπτοντας έξοδα μετακίνησης και τη δημιουργία μνημείου «για να θυμόμαστε την όμορφη, καλοσυνάτη, αγνή ψυχή που ήταν η Κάιλι».

Σπαρακτικό μήνυμα της θείας στο Facebook: «Ο κόσμος μας κατέρρευσε»

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Ντάικ έγραψε πως «ο κόσμος μας κατέρρευσε», προσθέτοντας ότι η ανιψιά της «ήταν στο σχολείο Tumbler Ridge χθες και δεν βγήκε ποτέ από αυτό».

Σύμφωνα με τις Αρχές, συνολικά εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση, συμπεριλαμβανομένου και του φερόμενου δράστη, που ταυτοποιήθηκε ως ο 18χρονος Τζέσι βαν Ρούτσελααρ.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου της Βασιλικής Καναδικής Έφιππης Αστυνομίας (RCMP), επιβεβαιώθηκε ότι ένας εκπαιδευτικός και πέντε μαθητές — τρία κορίτσια ηλικίας 12 ετών και δύο αγόρια ηλικίας 12 και 13 ετών — βρέθηκαν νεκροί εντός του σχολείου. Ένα από τα θύματα εντοπίστηκε σε κλιμακοστάσιο, ενώ οι υπόλοιποι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρέθηκαν στη βιβλιοθήκη.

Παράλληλα, δύο ακόμη άτομα, η μητέρα του δράστη και ο 11χρονος ετεροθαλής αδελφός του, εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι όπου διέμεναν μαζί του.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι ο 18χρονος βρέθηκε νεκρός εντός του σχολείου με τραύμα που φέρεται να προκλήθηκε από τον ίδιο.

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει υπό διερεύνηση.

Πηγή: People

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 πρωτεΐνες με αντιφλεγμονώδη δράση που πρέπει να προσθέσουμε στη διατροφή μας, σύμφωνα με ειδικό

Ακράτεια ούρων στην εμμηνόπαυση: Γιατί οι ασκήσεις Kegel δεν αρκούν – Τι να κάνετε σύμφωνα με τους ειδικούς

Πολυτελής κατοικία: Τα νέα δεδομένα για την Αθηναϊκή Ριβιέρα και τη Βόρεια Αττική

ΔΥΠΑ: Περισσότερες από 4.000 θέσεις εργασίας από 150 επιχειρήσεις

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
14:44 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Κιμ Γιονγκ Ουν: Επέλεξε την έφηβη κόρη του ως διάδοχο

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έχει επιλέξει την κόρη του ως διάδοχό του, σύμφων...
13:09 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Αποκλείστηκε ο Ουκρανός αθλητής για το «κράνος μνήμης» – «Σκοτώθηκαν, αλλά η φωνή τους είναι δυνατή»

Ο Ουκρανός αθλητής Βλαντισλάβ Χερασκέβιτς αποκλείστηκε από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες...
04:45 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Al Jazeera: Το Ισραήλ χρησιμοποίησε θερμοβαρικά όπλα που εξαΰλωσαν χιλιάδες Παλαιστίνιους

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Al Jazeera το Ισραήλ χρησιμοποίησε αμερικανικής προέλευσης θερμικά και...
23:43 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Λεμεσός: Μητέρα φέρεται να έδωσε ηρεμιστικά στο 7χρονο παιδί της – Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Λεμεσό, όπου μια μητέρα συνελήφθη από την Αστυνομία καθώς φέ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα