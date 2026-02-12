Καναδάς: Νεκρή 12χρονη στην πολύνεκρη επίθεση σε σχολείο – «Ο κόσμος μας κατέρρευσε»

Μια 12χρονη μαθήτρια ταυτοποιήθηκε από την οικογένειά της ως ένα από τα θύματα της πολύνεκρης επίθεσης σε σχολείο στον Καναδά, την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου.

Η Κάιλι Μέι Σμιθ συγκαταλέγεται στους νεκρούς της επίθεσης στο σχολείο Tumbler Ridge Secondary School στη Βρετανική Κολομβία, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν σε διαδικτυακή καμπάνια GoFundMe που ξεκίνησε μετά την τραγωδία.

«Είμαστε συντετριμμένοι και δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουμε το μέγεθος αυτής της απώλειας», αναφέρεται στην ανάρτηση της οικογένειας.

Τη συγκέντρωση χρημάτων διοργάνωσε η θεία της 12χρονης, Σάνον Ντάικ, με σκοπό να στηρίξει τη μητέρα της, Ντεσιρέ, τον αδελφό της Ίθαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, καλύπτοντας έξοδα μετακίνησης και τη δημιουργία μνημείου «για να θυμόμαστε την όμορφη, καλοσυνάτη, αγνή ψυχή που ήταν η Κάιλι».

Σπαρακτικό μήνυμα της θείας στο Facebook: «Ο κόσμος μας κατέρρευσε»

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Ντάικ έγραψε πως «ο κόσμος μας κατέρρευσε», προσθέτοντας ότι η ανιψιά της «ήταν στο σχολείο Tumbler Ridge χθες και δεν βγήκε ποτέ από αυτό».

Σύμφωνα με τις Αρχές, συνολικά εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση, συμπεριλαμβανομένου και του φερόμενου δράστη, που ταυτοποιήθηκε ως ο 18χρονος Τζέσι βαν Ρούτσελααρ.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου της Βασιλικής Καναδικής Έφιππης Αστυνομίας (RCMP), επιβεβαιώθηκε ότι ένας εκπαιδευτικός και πέντε μαθητές — τρία κορίτσια ηλικίας 12 ετών και δύο αγόρια ηλικίας 12 και 13 ετών — βρέθηκαν νεκροί εντός του σχολείου. Ένα από τα θύματα εντοπίστηκε σε κλιμακοστάσιο, ενώ οι υπόλοιποι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρέθηκαν στη βιβλιοθήκη.

Παράλληλα, δύο ακόμη άτομα, η μητέρα του δράστη και ο 11χρονος ετεροθαλής αδελφός του, εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι όπου διέμεναν μαζί του.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι ο 18χρονος βρέθηκε νεκρός εντός του σχολείου με τραύμα που φέρεται να προκλήθηκε από τον ίδιο.

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει υπό διερεύνηση.

Πηγή: People