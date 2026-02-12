Αλμυρός: Αδέσποτος σκύλος επιτέθηκε σε ανήλικο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο πρόσωπο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αλμυρός: Αδέσποτος σκύλος επιτέθηκε σε ανήλικο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο πρόσωπο

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στον Αλμυρό, όταν ένας ανήλικος μαθητής του Λυκείου δέχθηκε επίθεση από αδέσποτο σκύλο, την ώρα που περπατούσε ανυποψίαστος στον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, το παιδί κινούνταν πεζό σε σημείο της πόλης, χωρίς να υπάρχει καμία πρόκληση, όταν ξαφνικά δέχθηκε την επίθεση. Ο σκύλος φέρεται να όρμησε πάνω του, ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

Οι κραυγές ακούστηκαν σε όλη τη γειτονιά

Οι κραυγές του ανήλικου αναστάτωσαν τη γειτονιά, με περαστικούς και κατοίκους να σπεύδουν έντρομοι στο σημείο για να απομακρύνουν το ζώο. Το παιδί αιμορραγούσε από το πρόσωπο, έχοντας δεχθεί δαγκωματιές στα χείλη και στην περιοχή του ενός ματιού, και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού.

Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας, βλέποντας την έκταση των τραυμάτων, προχώρησαν στις πρώτες απαραίτητες ενέργειες, ωστόσο έκριναν πως η κατάσταση απαιτούσε εξειδικευμένη νοσοκομειακή αντιμετώπιση. Έτσι, αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στο Νοσοκομείου του Βόλου.

Υπεβλήθη σε χειρουργείο

Εκεί, υπεβλήθη σε χειρουργείο, για να γίνει αποκατάσταση των τραυμάτων και να τοποθετηθούν ράμματα στα σημεία των δαγκωμάτων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, ωστόσο παραμένει νοσηλευόμενο για παρακολούθηση.

Σημειώνεται πως έχει υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση για το θέμα των αδεσπότων, καθώς κατά καιρούς έχουν υποβληθεί μηνύσεις, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών, που δεν μπορεί να παραμένουν εκτεθειμένα σε τέτοιους κινδύνους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 πρωτεΐνες με αντιφλεγμονώδη δράση που πρέπει να προσθέσουμε στη διατροφή μας, σύμφωνα με ειδικό

Ακράτεια ούρων στην εμμηνόπαυση: Γιατί οι ασκήσεις Kegel δεν αρκούν – Τι να κάνετε σύμφωνα με τους ειδικούς

Διεθνή ΜΜΕ: Η Σάμος ανάμεσα στους πιο υποσχόμενους προορισμούς του κόσμου για το 2026

Πολυτελής κατοικία: Τα νέα δεδομένα για την Αθηναϊκή Ριβιέρα και τη Βόρεια Αττική

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
14:51 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Ομόνοια: «Βρέχει» στην αποβάθρα του Ηλεκτρικού – Βίντεο αναγνώστη με την… αυτοσχέδια λύση

Για ακόμη μια φορά, ο σταθμός του Ηλεκτρικού στην Ομόνοια έρχεται στο προσκήνιο για τους λάθος...
14:39 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Κλείνουν στις 22:00 όλα τα κτίρια του ΑΠΘ μετά τα σοβαρά επεισόδια – «Δεν θα δοθεί καμία άδεια για οργανωμένη εκδήλωση»

Κλείνουν στις 22:00 καθημερινά όλα τα κτίρια του ΑΠΘ μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα που βρίσκετ...
14:28 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Συνελήφθη σωφρονιστικός υπάλληλος για διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός σωφρονιστικού υπαλλήλου για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν οι «αδιάφθοροι» τ...
14:05 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

«Βιολάντα»: Ολοκληρώθηκε η αυτοψία της ΔΑΕΕ στο εργοστάσιο – Ξεκινά και νέος γύρος καταθέσεων

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (12/2) η αυτοψία που διενήργησαν τα στελέχη της Διεύθυνση...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα