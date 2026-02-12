Αλμυρός: Αδέσποτος σκύλος επιτέθηκε σε ανήλικο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο πρόσωπο

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στον Αλμυρό, όταν ένας ανήλικος μαθητής του Λυκείου δέχθηκε επίθεση από αδέσποτο σκύλο, την ώρα που περπατούσε ανυποψίαστος στον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, το παιδί κινούνταν πεζό σε σημείο της πόλης, χωρίς να υπάρχει καμία πρόκληση, όταν ξαφνικά δέχθηκε την επίθεση. Ο σκύλος φέρεται να όρμησε πάνω του, ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

Οι κραυγές ακούστηκαν σε όλη τη γειτονιά

Οι κραυγές του ανήλικου αναστάτωσαν τη γειτονιά, με περαστικούς και κατοίκους να σπεύδουν έντρομοι στο σημείο για να απομακρύνουν το ζώο. Το παιδί αιμορραγούσε από το πρόσωπο, έχοντας δεχθεί δαγκωματιές στα χείλη και στην περιοχή του ενός ματιού, και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού.

Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας, βλέποντας την έκταση των τραυμάτων, προχώρησαν στις πρώτες απαραίτητες ενέργειες, ωστόσο έκριναν πως η κατάσταση απαιτούσε εξειδικευμένη νοσοκομειακή αντιμετώπιση. Έτσι, αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στο Νοσοκομείου του Βόλου.

Υπεβλήθη σε χειρουργείο

Εκεί, υπεβλήθη σε χειρουργείο, για να γίνει αποκατάσταση των τραυμάτων και να τοποθετηθούν ράμματα στα σημεία των δαγκωμάτων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, ωστόσο παραμένει νοσηλευόμενο για παρακολούθηση.

Σημειώνεται πως έχει υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση για το θέμα των αδεσπότων, καθώς κατά καιρούς έχουν υποβληθεί μηνύσεις, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών, που δεν μπορεί να παραμένουν εκτεθειμένα σε τέτοιους κινδύνους.