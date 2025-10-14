Ισραήλ: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε 4 φέρετρα από την Χαμάς

Enikos Newsroom

διεθνή

Ισραήλ: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε 4 φέρετρα από την Χαμάς

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανέφεραν ότι ο Ερυθρός Σταυρός ενημέρωσε το στρατό πως παρέλαβε τέσσερα φέρετρα, με σορούς Ισραηλινών ομήρων, από τη Χαμάς στην Πόλη της Γάζας.

Ο Ερυθρός Σταυρός μεταφέρει τώρα τα φέρετρα στα στρατεύματα των IDF μέσα στη Γάζα, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή, υπό την καθοδήγηση στρατιωτικού ραβίνου. Στη συνέχεια, τα λείψανα θα μεταφερθούν για ταυτοποίηση.

Η Χαμάς δεν έχει ανακοινώσει τις ταυτότητες των ομήρων που παρέδωσε.  “Η Χαμάς υποχρεούται να τηρήσει τη συμφωνία και να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες για την επιστροφή όλων των σορών”, αναφέρει ο στρατός.

00:10 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: «Απογοητευμένος» με τον Πούτιν δηλώνει ξανά ο πρόεδρος των ΗΠΑ – «Η οικονομία του θα καταρρεύσει»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε για άλλη μια φορά τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ...
23:24 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα – Η δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου, τα «αγκάθια» και το αισιόδοξο σενάριο

Ο αφοπλισμός της Χαμάς και η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας — βασικές προϋποθέσεις για την πλή...
22:31 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ: «Αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί, θα την αφοπλίσουμε εμείς» – Νέα σκληρή προειδοποίηση

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε εκ νέου την Χαμάς ότι πρέπει να αφοπλιστεί, απειλώντας την μάλι...
21:46 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αφαίρεσε την ουκρανική υπηκοότητα από τον δήμαρχο της Οδησσού – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακάλεσε την Τρίτη (14/10) την υπηκοότητα του επ...
