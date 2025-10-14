Ισραήλ: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε 4 φέρετρα από την Χαμάς

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανέφεραν ότι ο Ερυθρός Σταυρός ενημέρωσε το στρατό πως παρέλαβε τέσσερα φέρετρα, με σορούς Ισραηλινών ομήρων, από τη Χαμάς στην Πόλη της Γάζας.

Ο Ερυθρός Σταυρός μεταφέρει τώρα τα φέρετρα στα στρατεύματα των IDF μέσα στη Γάζα, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή, υπό την καθοδήγηση στρατιωτικού ραβίνου. Στη συνέχεια, τα λείψανα θα μεταφερθούν για ταυτοποίηση.

Η Χαμάς δεν έχει ανακοινώσει τις ταυτότητες των ομήρων που παρέδωσε. “Η Χαμάς υποχρεούται να τηρήσει τη συμφωνία και να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες για την επιστροφή όλων των σορών”, αναφέρει ο στρατός.