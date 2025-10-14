Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των μελών εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε Αττική και Θεσσαλονίκη 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των μελών εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε Αττική και Θεσσαλονίκη 

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες, καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος 7 ατόμων, μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές και απάτες σε οικίες ηλικιωμένων με τη μέθοδο της απασχόλησης σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση προς διάπραξη πλειόνων κακουργημάτων – διακεκριμένων κλοπών, διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, τελεσθείσας από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών, και που διαπράττουν κλοπές κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση, από κοινού, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα, και ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης η οποία επιδιώκει την τέλεση πράξεων νομιμοποίησης, υπό την μορφή: της μετατροπής ή μεταβίβασης περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσης της, της απόκρυψης ή συγκάλυψης της αλήθειας με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, όσον αφορά στη φύση, προέλευση, διάθεση, διακίνηση ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει του γεγονότος ότι αυτή προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμέτοχης σε τέτοιες δραστηριότητες και γ) της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα με την τοποθέτηση σε αυτόν ή τη διακίνηση μέσω αυτού εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα.

Δείτε εδώ τα στοιχεία τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συμμαχία Ελλάδας – Κύπρου για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού και συνεργασία στον τομέα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

8 τύποι ψιλοκουβέντας που δεν μπορούν να ανεχθούν με τίποτα οι ευφυείς

Windows 10: Προβλήματα για τους χρήστες – Τι συμβαίνει και όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κεραμέως για νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Η ΝΔ θα θέσει σε ονομαστική ψηφοφορία όλα τα άρθρα

Η Microsoft AI ανακοίνωσε τον πρώτο in-house δημιουργό εικόνας – «Το επόμενο βήμα στο ταξίδι μας»

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
23:45 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Τέμπη: Στο εδώλιο οι «3» την Τετάρτη για τα βίντεο από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης – Έως 3 χρόνια η διάρκεια της «μεγάλης δίκης» της 23ης Μαρτίου

Η πολυαναμενόμενη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και συγ...
23:13 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Ρόδος: Πώς βρέθηκε το 3χρονο κοριτσάκι από την παιδική στη μεγάλη πισίνα – Διακομίσθηκε στο ΠΑΓΝΗ για το ενδεχόμενο δωρεάς οργάνων

Στο ΠΑΓΝΗ διακομίσθηκε το βράδυ της Τρίτης 14 Οκτωβρίου το 3χρονο κοριτσάκι, βρετανικής καταγω...
22:50 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Φοινικούντα: «Κλειδί» το τηλεφώνημα που φέρεται να έκανε πριν από το διπλό φονικό ο 22χρονος συνεργός – Υποστηρίζει ότι πέταξε σε υπόνομο το κινητό του

Διαστάσεις χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας σε κάμπιν...
22:39 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Αιγάλεω: Συναγερμός για 17χρονο που εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας 

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αρχές για τη εξαφάνιση 17χρονου από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης