Ισραήλ-Γάζα: Αντίστροφη μέτρηση για την απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων – Μάχες μεταξύ Χαμάς και πολιτοφυλακών

Η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει τους 20 ζωντανούς ομήρους σε δύο φάσεις το πρωί της Δευτέρας, μία στις 8 π.μ. και μία στις 9 π.μ., όπως μεταδίδει το Κανάλι 12, υποστηρίζοντας ότι οι Ισραηλινοί και οι αξιωματούχοι της Γάζας έχουν ενημερωθεί, σχετικώς, ενώ βίντεο από την Πόλη της Γάζας δείχνουν ενδοπαλαιστινιακές συγκρούσεις.

Οι απελευθερώσεις μπορεί να γίνουν και νωρίτερα, αναφέρει το δημοσίευμα. Προηγούμενες αναφορές ανέφεραν ότι οι απελευθερώσεις θα ξεκινούσαν μεταξύ 4 π.μ. και 6 π.μ. Σύμφωνα με το Ynet, η απελευθέρωση των νεκρών ομήρων αναμένεται να ξεκινήσει αργά το απόγευμα.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, o Ισραηλινός Στρατός λέει ότι δεν γνωρίζει πότε μέσα στην επόμενη ημέρα η Χαμάς θα απελευθερώσει τους 20 ζωντανούς ομήρους που κρατάει, αλλά αναμένει ότι η απελευθέρωση θα γίνει κάποια στιγμή αύριο τις πρωινές ώρες.

Οι IDF λένε ότι είναι έτοιμοι από χθες να παραλάβουν τους ομήρους και θα παραμείνουν σε επιφυλακή όλη τη νύχτα, σε περίπτωση που η Χαμάς αποφασίσει να απελευθερώσει τους αιχμαλώτους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η απελευθέρωση των ζωντανών ομήρων αναμένεται να γίνει από πολλές τοποθεσίες στη Γάζα. Θα παραδοθούν σε εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού από τη Χαμάς, χωρίς τελετή απελευθέρωσης, και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στα στρατεύματα των IDF που περιμένουν μέσα στη Γάζα.

Στη συνέχεια οι όμηροι θα συνοδευτούν εκτός Γάζας στη στρατιωτική βάση Re’im κοντά στα σύνορα για έναν αρχικό σωματικό και ψυχικό έλεγχο της υγείας τους. Ορισμένα μέλη των οικογενειών των ομήρων αναμένεται να περιμένουν στη μονάδα Re’im τους αγαπημένους τους.

Όταν το Ισραήλ επαληθεύσει ότι έχουν φθάσει στα χέρια του όλοι οι ζωντανοί όμηροι, θα αρχίσει την διαδικασία για την απελευθέρωση των 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων, τους οποίους έχει ήδη συγκεντρώσει σε δύο μεγάλα κέντρα κράτησης.

Στο Σαρμ ελ Σέιχ και ο Μαχμούντ Αμπάς

Εντωμεταξύ μάχες έχουν ξεσπάσει στην Γάζα μεταξύ της Χαμάς και πολιτοφυλακών, σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, ενώ στην Δυτική Όχθη ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς ετοιμάζεται να παραστεί στην υπογραφή της Συμφωνίας Ειρήνης του Σαρμ Ελ Σέιχ, με βάση την οποία τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας αναμένεται να αρχίσει η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που απήγαγε η Χαμάς.

Το κανάλι Al-Araby του Κατάρ μετέδωσε ότι ο πρόεδρος Αμπάς θα συμμετάσχει τελικώς στην αιγυπτιακή-αμερικανική σύνοδο κορυφής στο Σαρμ ελ Σέιχ. Νωρίτερα, η εφημερίδα Al-Araby Al-Jadeed ανέφερε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν προσκλήθηκε στη σύνοδο κορυφής, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι από 20 χώρες, και ότι η Αίγυπτος απέρριψε το αίτημά της να συμμετάσχει λόγω του ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν εμφανίζεται στο σχέδιο του Λευκού Οίκου για την “επόμενη μέρα” στη Γάζα.

Ενδοπαλαιστινιακές συγκρούσεις

Μέσα ενημέρωσης στη Γάζα δημοσιεύουν πλάνα που δείχνουν ένοπλους άνδρες να εμπλέκονται σε ανταλλαγή πυρών στη γειτονιά Sabra της Πόλης της Γάζας, υποστηρίζοντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της Χαμάς μάχονται με πολιτοφυλακές που λαμβάνουν υποστήριξη από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, οι συγκρούσεις έλαβαν χώρα κοντά στα σπίτια μελών της φατρίας Dormush, μιας μεγάλης και εδραιωμένης οικογένειας στη Γάζα. Μέσα ενημέρωσης που υποστηρίζουν τη Χαμάς ανέφεραν χθες ότι η Χαμάς εκτέλεσε αρκετά μέλη της φατρίας ως ύποπτα για συνεργασία με το Ισραήλ, αλλά μια δήλωση που κυκλοφόρησε αργότερα από την οικογένεια Ντορμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διέψευσε τον ισχυρισμό.

Ανώτερη πηγή στο υπουργείο Εσωτερικών της Χαμάς δηλώνει στο Al Jazeera ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της Χαμάς έχουν περικυκλώσει μια πολιτοφυλακή μέσα στην Πόλη της Γάζας και επιχειρούν εναντίον της για να συλλάβουν τα μέλη της. Προσθέτει ότι υπάρχουν νεκροί μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας της Χαμάς στο περιστατικό και ισχυρίζεται ότι η πολιτοφυλακή σκότωσε εκτοπισμένους που επέστρεψαν στην πόλη της Γάζας από το νότιο τμήμα της Λωρίδας.

مشاهد حصرية لشبكة Gaza24Live تظهر اشتباكات عنيفة تخوضها عناصر الأجهزة الأمنية ضد ميليشيات تابعة للاحتلال في حيّ الصبرة وسط مدينة غزة pic.twitter.com/j6B0Ded1UH — غزة 24 | التغطية مستمرة (@Gaza24Live) October 12, 2025



Ο θάνατος του infuencer

Μέσα ενημέρωσης στη Γάζα αναφέρουν ότι ο Saleh al-Jafarawi, γνωστός παράγοντας επιρροής στη Γάζα, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων μεταξύ της Χαμάς και των πολιτοφυλακών στην Πόλη της Γάζας.

Πλάνα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν το πτώμα του. Σύμφωνα με τις αναφορές, σκοτώθηκε από τις πολιτοφυλακές ενώ κάλυπτε το περιστατικό.

Ο Al-Jafarawi έγινε γνωστός κατά τη διάρκεια του πολέμου μέσω viral βίντεο που γύρισε, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για πρώτη φορά κέρδισε μεγάλη προσοχή με ένα βίντεο που κατέγραψε στις 7 Οκτωβρίου 2023, στο οποίο επαινούσε τις επιθέσεις με ρουκέτες της Χαμάς.

Αργότερα κατά τη διάρκεια του πολέμου, βιντεοσκόπησε τον εαυτό του να κλαίει και να αντιδρά τρομοκρατημένα στις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ. Ακτιβιστές υπέρ του Ισραήλ αντιπαραβάλλουν τα δύο βίντεο για να του δώσουν το παρατσούκλι “Mr. FAFO”.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο Τζαφαράουι κατηγορήθηκε σε αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τσέπωσε εκατομμύρια δολάρια που είχε συγκεντρώσει ως δωρεές για τους κατοίκους της Γάζας.

Η νίκη του Στρατού

Ο αρχηγός του επιτελείου των IDF, αντιστράτηγος Eyal Zamir, σε μια δήλωση σε βίντεο, αναφέρει ότι η στρατιωτική πίεση που ασκήθηκε στη Χαμάς τα τελευταία δύο χρόνια, παράλληλα με μια “συμπληρωματική διπλωματική κίνηση”, έχει επιφέρει “νίκη” επί της παλαιστινιακής ισλαμιστικής ομάδας.

“Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε για να διαμορφώσουμε μια πραγματικότητα ασφαλείας που θα διασφαλίζει ότι καμία απειλή για το κράτος του Ισραήλ και τους πολίτες του δεν θα διαφαίνεται από τη Λωρίδα της Γάζας”, είπε κηρύσσοντας την νίκη των δυνάμεων των οποίων είναι επικεφαλής.

“Με την επιστροφή των ομήρων, εκπληρώνουμε έναν από τους σημαντικούς στόχους για τους οποίους πήγαμε στον πόλεμο, έναν στόχο που αποτελεί εθνική, ηθική και εβραϊκή δέσμευση”, είπε ο Ζαμίρ.

Σημείωσε επίσης ότι “η ασφάλεια των στρατευμάτων μας στη μάχη και η ασφάλεια των ομήρων στην αιχμαλωσία ήταν πρωταρχικά στο μυαλό μας ως κεντρικό μέλημα σε κάθε πορεία των μαχών”.

Εντωμεταξύ ο υποστράτηγος Yaki Dolf διορίστηκε από τον αρχηγό, αντιστράτηγο Eyal Zamir, ως επικεφαλής ενός νέου στρατιωτικού επιτελείου που θα είναι σύνδεσμος μεταξύ των IDF και του διεθνούς μηχανισμού παρακολούθησης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ που θα επιβλέπει την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Το μήνυμα Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απηύθυνε βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς τους πολίτες, το βράδυ της Κυριακής, καλώντας τους να παραμερίσουν τις όποιες διαφωνίες έχουν εκδηλωθεί στην χώρα και να παραμείνουν σε επιφυλακή, γιατί η «εκστρατεία δεν έχει ακόμα τελειώσει».

Είναι “μια βραδιά δακρύων, μια βραδιά ευτυχίας”, είπε ένας βραχνός αλλά χαμογελαστός Νετανιάχου, στην μαγνητοσκοπημένη δήλωση. “Πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός, το οποίο κάποιοι δεν πίστευαν ότι θα συμβεί ποτέ. Το πίστευε ο στρατός. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλές διαφωνίες μεταξύ μας. Αλλά αυτή τη μέρα, και ελπίζω και στην περίοδο που πλησιάζει, έχουμε όλους τους λόγους να τις παραμερίσουμε, γιατί με κοινή δύναμη πετύχαμε θεαματικές νίκες, νίκες που κατέπληξαν ολόκληρο τον κόσμο”.



Η στρατιωτική εκστρατεία δεν έχει τελειώσει, προειδοποιεί ο Νετανιάχου. “Υπάρχουν ακόμη μεγάλες προκλήσεις για την ασφάλεια μπροστά μας. Ορισμένοι από τους εχθρούς μας προσπαθούν να ανακάμψουν προκειμένου να μας επιτεθούν ξανά”.

“Είμαστε «πάνω σε αυτό»”, είπε και συνέχισε: «Υπάρχουν επίσης σημαντικές ευκαιρίες ως αποτέλεσμα των νικών. Δουλεύοντας μαζί, θα ξεπεράσουμε τις προκλήσεις και θα εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες”, είπε.

Ο πρωθυπουργός τέλος υπενθύμισε τις υποσχέσεις που έδωσε όταν επισκέφθηκε τις οικογένειες των ομήρων και ευχαρίστησε τους στρατιώτες των IDF και τις οικογένειες των πεσόντων.

“Αύριο σηματοδοτείται η αρχή ενός νέου δρόμου. Ενός δρόμου οικοδόμησης, επούλωσης και, ελπίζω, ενός δρόμου ενότητας”, κατέληξε.