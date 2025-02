Ισραήλ: Εξερράγη και τρίτο λεωφορείο στο Τελ Αβίβ, εξουδετερώθηκαν δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί – Τρομοκρατικό χτύπημα «βλέπουν» οι Αρχές

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης (20/2) στο Τελ Αβίβ, έπειτα από την έκρηξη σε άδεια λεωφορεία που βρίσκονται σε χώρους στάθμευσης. Αρχικά εξερράγησαν βόμβες σε δύο σταθμευμένα, και στην συνέχεια ανατινάχθηκε και τρίτο λεωφορείο, ενώ οι αρχές στο Ισραήλ ανακάλυψαν ακόμα 2 εκρηκτικούς μηχανισμούς, προγραμματισμένους να εκραγούν την Παρασκευή.

Η έκρηξη στο τρίτο λεωφορείο σε χώρο στάθμευσης στο Bat Yam, αύξησε τις υποψίες ότι οι εκρήξεις στο προάστιο του Τελ Αβίβ αποτελεί συντονισμένη απόπειρα επίθεσης.

Ταυτοχρόνως η αστυνομία ανακάλυψε ακόμα δύο βόμβες τοποθετημένες σε λεωφορεία τις οποίες εξουδετέρωσε. Αυτό επιβεβαίωσε κάθε υποψία των ισραηλινών αρχών.

Και οι πέντε εκρηκτικοί μηχανισμοί που είτε πυροδοτήθηκαν είτε εξουδετερώθηκαν, διέθεταν μηχανισμούς με χρονοδιακόπτη και όλες οι εκρήξεις επρόκειτο να γίνουν ταυτόχρονα το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με διάφορες αναφορές εβραϊκών μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται ανώνυμη πηγή ασφαλείας.

Αυτό είχε σκοπό να είναι μια “στρατηγική τρομοκρατική επίθεση”, αναφέρει το Κανάλι 12. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε και από την τρίτη έκρηξη. Ο αστυνομικός διευθυντής Danny Levy έφτασε στον τόπο των εκρήξεων.

Η αστυνομία σταμάτησε και την κυκλοφορία του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου στην περιοχή, μετά τις αναφορές ότι ένας ύποπτος μπήκε σε ένα από τα βαγόνια του τρένου. Οι αρχές ανέφεραν ότι και αυτό το περιστατικό θεωρείται ύποπτο για τρομοκρατική ενέργεια ή για απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας, αν και σε κάθε περίπτωση εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

🚨🇮🇱BREAKING: MULTIPLE BUS EXPLOSIONS IN ISRAEL | POLICE SUSPECT TERRORIST ATTACK

3 buses exploded in Bat Yam, a city near Tel Aviv. Police suspect a coordinated bombing and are searching for more explosive devices.

All public transportation across Israel has been halted, and… pic.twitter.com/qqLRPmQ9qj

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 20, 2025