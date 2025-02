Ισραήλ: Ταυτόχρονες εκρήξεις σε λεωφορεία στο Τελ Αβίβ – Υποψίες για τρομοκρατικό χτύπημα

Η αστυνομία στο Ισραήλ ερευνά αναφορές για εκρήξεις στις οποίες ενεπλάκησαν πολλά λεωφορεία στο Bat Yam, νότια του Τελ Αβίβ. Η αστυνομία περιέγραψε το περιστατικό ως “ύποπτη τρομοκρατική επίθεση”, προσθέτοντας ότι “μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στις σκηνές, αναζητώντας υπόπτους”.

Πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τουλάχιστον ένα λεωφορείο να φλέγεται σε χώρο στάθμευσης, με ένα μεγάλο σύννεφο καπνού να υψώνεται από πάνω.

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα σε αυτό το στάδιο, ανέφερε η αστυνομία. Οι αρχές καλούν το κοινό να αποφεύγει τις περιοχές και να παραμένει σε εγρήγορση για ύποπτα αντικείμενα.

Τα δύο λεωφορεία ήταν άδεια και εξερράγησαν ταυτόχρονα σε δύο χώρους στάθμευσης στο προάστιο Bat Yam του Τελ Αβίβ. Η αστυνομία προσέθεσε ότι υποψιάζεται απόπειρα συνδυασμένης τρομοκρατικής βομβιστικής επίθεσης.

Ο δήμος Bat Yam αναφέρει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι “ως εκ θαύματος, τα λεωφορεία έφτασαν στους χώρους στάθμευσης μια στιγμή πριν από την έκρηξη”. Οι αναφορές λένε ότι η Shin Bet συμμετέχει στην έρευνα και ότι έχει δοθεί εντολή όλα τα λεωφορεία στη μητροπολιτική περιοχή του Τελ Αβίβ να ερευνηθούν για το ενδεχόμενο να έχουν τοποθετηθεί εκρηκτικοί μηχανισμοί.

⚡️BREAKING:

Multiple missiles likely fired from Lebanon by Hezbollah made impact in Tel Aviv with fires breaking out.

Channel 13 Hebrew: Fire breaks out in Bnei Brak neighborhood in Tel Aviv due to falling fragments of interceptor missiles

Reports of Power outage in some areas… pic.twitter.com/nuaV2vUHvc

— Suppressed News. (@SuppressedNws) November 18, 2024