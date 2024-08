Ισραήλ: Επίθεση με ρουκέτες από την Χεζμπολάχ – Πέρασαν τον «Σιδερένιο Θόλο» – BINTEO

Επίθεση με ρουκέτες εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ από το έδαφος του Λιβάνου, κατά πόλεων του Ισραήλ. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, οι ρουκέτες δεν αναχαιτίστηκαν από τον «Σιδερένιο Θόλο» στις πόλεις Ναχαρίγια και Κάμπρι.

Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, ο IDF ανακοίνωσε ότι εκτοξεύτηκαν 30 ρουκέτες από τον Λίβανο με στόχο περιοχές του Βόρειου Ισραήλ, χωρίς ωστόσο να κάνει λόγο για ανθρώπινες απώλειες.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε και επίσημα την ευθύνη για το χτύπημα, σύμφωνα με τον προσκείμενο σε αυτή ιστότοπο Al Mayadeen.

Hezbollah is launching an intense attack on many parts of Israel in the north.🔥 pic.twitter.com/0YEE4b3OVD

— 🇵🇸میر حسین (@MeerHussainmir) August 11, 2024