Ισπανία: Πυρκαγιά στο τζαμί και στον καθεδρικό ναό της Κόρδοβας – Σώθηκε το μνημείο – ΒΙΝΤΕΟ

Πυρκαγιά ξέσπασε την Παρασκευή (8/8) στο διάσημο τζαμί και καθεδρικό ναό της Κόρδοβας στη νότια Ισπανία, ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO το οποίο επισκέφτηκαν περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι το 2024, ανακοίνωσαν οι πυροσβέστες στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πορτοκαλί φλόγες και καπνό να βγαίνει από τα ψηλά τείχη του μνημείου.

Se me está hundiendo el corazón viendo esto. Que logren apagarlo pronto y los daños sean lo más mínimos posibles. La Mezquita de Córdoba tiene un valor histórico-cultural incalculable. Me duele el alma ver esto. #MezquitaDeCordoba #Cordoba pic.twitter.com/RB4CUvoNPA — SEBTalkReacts (@SebTalkReacts) August 8, 2025

Σύμφωνα με την εφημερίδα ABC, η πυρκαγιά προκλήθηκε από ένα μηχάνημα καθαρισμού που έπιασε φωτιά γύρω στις 21.00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας).

Όπως ανακοίνωσε ο ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Κόρδοβας, η φωτιά «σβήστηκε» και υπογράμμισε το μνημείο, «σώθηκε».

«Ευτυχώς, η άμεση και έξοχη αντίδραση της πυροσβεστικής στην Κόρδοβα απέτρεψε την καταστροφή. Η φωτιά έχει πλέον σβήσει» και «απόψε, ομάδες πυροσβεστών και της τοπικής αστυνομίας θα παραμείνουν επιτόπου για την πρόληψη του κινδύνου» να υπάρξει αναζωπύρωσή της, τόνισε ο Χοσέ Μαρία Βεγίδο μέσω X.

Gracias presidente. Afortunadamente las llamas ya están extinguidas gracias a la rápida actuación de los Bomberos de #CordobaEsp que está noche se quedarán vigilando la zona para evitar riesgos https://t.co/rp2fxBHpxt — José Maria Bellido (@jmbellidoroche) August 8, 2025

Το τζαμί και καθεδρικός ναός της Κόρδοβας είναι ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα που οικοδομήθηκε από τους Ομεϋάδες εμίρηδες και χαλίφηδες μεταξύ του 8ου και του 10ου αιώνα.

Η κατασκευή του άρχισε τον 8ο αιώνα υπό το εμιράτο του Αμπντεραμάν Α΄πάνω στη θέση ενός χριστιανικού ναού, και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε διάφορες φάσεις κατά τη διάρκεια των τεσσάρων αιώνων που ακολούθησαν.

Μετά την χριστιανική ανακατάκτηση το 1236, καθαγιάστηκε ως καθεδρικός ναός και προστέθηκαν καθολικά αρχιτεκτονικά στοιχεία, όπως ένα τεράστιο κεντρικό παρεκκλήσι τον 16ο αιώνα.