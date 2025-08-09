Ισπανία: Πυρκαγιά στο τζαμί και στον καθεδρικό ναό της Κόρδοβας – Σώθηκε το μνημείο – ΒΙΝΤΕΟ

Πυρκαγιά ξέσπασε την Παρασκευή (8/8) στο διάσημο τζαμί και καθεδρικό ναό της Κόρδοβας στη νότια Ισπανία, ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO το οποίο επισκέφτηκαν περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι το 2024, ανακοίνωσαν οι πυροσβέστες στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πορτοκαλί φλόγες και καπνό να βγαίνει από τα ψηλά τείχη του μνημείου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα ABC, η πυρκαγιά προκλήθηκε από ένα μηχάνημα καθαρισμού που έπιασε φωτιά γύρω στις 21.00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας).

Όπως ανακοίνωσε ο ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Κόρδοβας, η φωτιά «σβήστηκε» και υπογράμμισε το μνημείο, «σώθηκε».

«Ευτυχώς, η άμεση και έξοχη αντίδραση της πυροσβεστικής στην Κόρδοβα απέτρεψε την καταστροφή. Η φωτιά έχει πλέον σβήσει» και «απόψε, ομάδες πυροσβεστών και της τοπικής αστυνομίας θα παραμείνουν επιτόπου για την πρόληψη του κινδύνου» να υπάρξει αναζωπύρωσή της, τόνισε ο Χοσέ Μαρία Βεγίδο μέσω X.

Το τζαμί και καθεδρικός ναός της Κόρδοβας είναι ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα που οικοδομήθηκε από τους Ομεϋάδες εμίρηδες και χαλίφηδες μεταξύ του 8ου και του 10ου αιώνα.

Η κατασκευή του άρχισε τον 8ο αιώνα υπό το εμιράτο του Αμπντεραμάν Α΄πάνω στη θέση ενός χριστιανικού ναού, και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε διάφορες φάσεις κατά τη διάρκεια των τεσσάρων αιώνων που ακολούθησαν.

Μετά την χριστιανική ανακατάκτηση το 1236, καθαγιάστηκε ως καθεδρικός ναός και προστέθηκαν καθολικά αρχιτεκτονικά στοιχεία, όπως ένα τεράστιο κεντρικό παρεκκλήσι τον 16ο αιώνα.

