Ιράν: «Δραστηριότητα» στα πυρηνικά εργοστάσια δείχνουν δορυφορικές εικόνες

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι χωρίς συμβιβασμό για το πυρηνικό πρόγραμμα, ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη, δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs PBC δείχνουν ότι προστατευτικά μέτρα λαμβάνονται στα πυρηνικά εργοστάσια Ισφαχάν και Νατάνζ του Ιράν. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Associated Press κατασκευές που μοιάζουν με περίβλημα κάλυψαν τις ιρανικές εγκαταστάσεις στην πρώτη δραστηριότητα που ανιχνεύεται μετά τον 12ήμερο πόλεμο του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης τον Ιούνιο του 2025.

Η εγκατάσταση Νατάνζ, περίπου 220 χιλιόμετρα (135 μίλια) νότια της ιρανικής πρωτεύουσας, είναι η υπέργεια και υπόγεια δύναμη που πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν. Το Ισραήλ έπληξε το κτίριο στις 13 Ιουνίου, αφήνοντάς το «λειτουργικά κατεστραμμένο» και «προκαλώντας σοβαρές ζημιές» ενώ ακολούθησε επίθεση των ΗΠΑ στις 22 Ιουνίου με βόμβες που καταστρέφουν καταφύγια και πυραύλους κρουζ Tomahawk.

Η εγκατάσταση έξω από την πόλη Ισφαχάν ήταν κυρίως γνωστή για την παραγωγή ουρανίου που τροφοδοτείται σε φυγοκεντρητές.

Μια τρίτη τοποθεσία, το Φόρντο, περίπου 95 χιλιόμετρα (60 μίλια) νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, στέγαζε εγκατάσταση εμπλουτισμού κάτω από ένα βουνό.

Κινητικότητα παρατηρείται, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα για την ανοικοδόμηση μιας τοποθεσίας στο Παρτσίν, η οποία χαρακτηρίστηκε από το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας ως «Taleghan 2». Το Ισραήλ κατέστρεψε την τοποθεσία σε αεροπορική επιδρομή τον Οκτώβριο του 2024.

Οι αμερικανικές επιδρομές «υποβάθμισαν σημαντικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν», σύμφωνα με την έκθεση από την Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας του Λευκού Οίκου που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2025.

Το Ιράν δεν έχει επιτρέψει στους επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA) να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις από τότε που έγιναν οι επιθέσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, αναφέρθηκε στο κυριαρχικό δικαίωμα του Ιράν βάσει της συνθήκης μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, στα ιατρικά οφέλη, αλλά και στο αίμα των δολοφονημένων Ιρανών πυρηνικών επιστημόνων μέχρι σήμερα. Πρότεινε έναν συμβιβασμό βάσει του οποίου μια κοινοπραξία που ενδεχομένως θα περιλάμβανε και τις ΗΠΑ θα μπορούσε να εμπλουτίσει ουράνιο στο Ιράν, αλλά επέμεινε στην απαραβίαστη κόκκινη γραμμή για την Τεχεράνη ότι το ουράνιο θα εμπλουτιζόταν εντός του Ιράν.

Πηγή: Associated Press