Στο Ιράν ο πρωθυπουργός του Κατάρ – Διπλωματική πρωτοβουλία για τη μείωση των εντάσεων

Σύνοψη από το

  • Ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, επισκέφθηκε χθες Σάββατο την Τεχεράνη.
  • Η επίσκεψη πραγματοποιείται καθώς το Ιράν δίνει έμφαση στη διπλωματία, αντιμέτωπο με την απειλή στρατιωτικής επίθεσης από τις ΗΠΑ.
  • Κατά τη συνάντησή του με τον Αλί Λαριτζανί, ο επικεφαλής της διπλωματίας του Κατάρ «επαναβεβαίωσε την υποστήριξη της χώρας του στις προσπάθειες με σκοπό να μειωθούν οι εντάσεις και να εξευρεθούν ειρηνικές λύσεις που θα εγγυώνται την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιφέρεια».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

(AP Photo/Hussein Sayed)

Ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του εμιράτου του Κατάρ σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι επισκέφθηκε χθες Σάββατο την Τεχεράνη, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του στο ΥΠΕΞ, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μοιάζει να ρίχνει το βάρος στη διπλωματία, αντιμέτωπη με την απειλή στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Αλί Λαριτζανί, γραμματέα κορυφαίου οργάνου ασφαλείας του Ιράν, ο επικεφαλής της διπλωματίας του εμιράτου «επαναβεβαίωσε την υποστήριξη της χώρας του στις προσπάθειες με σκοπό να μειωθούν οι εντάσεις και να εξευρεθούν ειρηνικές λύσεις που θα εγγυώνται την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιφέρεια», σημείωσε το υπουργείο Εξωτερικών στη Ντόχα στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω της πλατφόρμας X.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

