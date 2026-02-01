Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνομιλίες με το Ιράν

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, την ώρα που ο αρχηγός του ιρανικού στρατού προειδοποιούσε την Ουάσινγκτον να μην προχωρήσει σε στρατιωτικά πλήγματα.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι «Το Ιράν μιλάει μαζί μας», ενώ η Τεχεράνη φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στη διπλωματία μπροστά σε απειλή μιας αμερικανικής επίθεσης.
  • Η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει μια ναυτική δύναμη κρούσης στα ανοικτά των ακτών του Ιράν. Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή δεν έχουν ενημερωθεί για τα σχέδια ενδεχόμενων επιθέσεων.
Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνομιλίες με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο (31/1) ότι το Ιράν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που ο αρχηγός του ιρανικού στρατού προειδοποιούσε την Ουάσινγκτον να μην προχωρήσει σε στρατιωτικά πλήγματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε λεπτομέρειες, την ίδια ώρα που η Τεχεράνη φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στη διπλωματία μπροστά σε απειλή μιας αμερικανικής επίθεσης.

«Το Ιράν μιλάει μαζί μας και θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, διαφορετικά θα δούμε τι θα συμβεί… Έχουμε έναν μεγάλο στόλο που κατευθύνεται προς τα εκεί», είπε ο Τραμπ στο Fox News.

«Διαπραγματεύονται», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή δεν έχουν ενημερωθεί για τα σχέδια ενδεχόμενων επιθέσεων, για λόγους ασφαλείας. Έχει απειλήσει με παρέμβαση στο Ιράν μετά τη φονική καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

«Λοιπόν, δεν μπορούμε να τους πούμε το σχέδιο. Αν τους έλεγα το σχέδιο, θα ήταν σχεδόν το ίδιο κακό με το να το έλεγα σε εσάς — ίσως και χειρότερο, στην πραγματικότητα», είπε.

Η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει μια ναυτική δύναμη κρούσης με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στα ανοικτά των ακτών του Ιράν.

00:41 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

