Μινεάπολη: Δικαστής απέρριψε αίτημα παύσης των επιχειρήσεων της ICE – Διαφωνεί ο δήμαρχος της πόλης

Σύνοψη από το

  • Μια δικαστής απέρριψε αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής παύσης των επιχειρήσεων καταστολής της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολη. Η απόφαση ήρθε μετά από αγωγή πολιτειακών αξιωματούχων που κατηγορούσαν ομοσπονδιακούς πράκτορες για παραβιάσεις πολιτικών δικαιωμάτων.
  • Η δικαστής Κέιτ Μενέντες αναγνώρισε ότι οι τακτικές των πρακτόρων της μετανάστευσης είχαν «βαθιές και ακόμη και οδυνηρές συνέπειες» για την Πολιτεία της Μινεσότα, ωστόσο έκρινε ότι τα επιχειρήματα των εναγόντων δεν ήταν επαρκή για την έκδοση προσωρινής εντολής.
  • Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, δήλωσε απογοητευμένος από την απόφαση, αλλά τόνισε ότι η πόλη θα συνεχίσει να κινείται δικαστικά, καθώς «αυτή η απόφαση δεν αλλάζει αυτά που έχουν βιώσει οι άνθρωποι εδώ».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μινεάπολη: Δικαστής απέρριψε αίτημα παύσης των επιχειρήσεων της ICE – Διαφωνεί ο δήμαρχος της πόλης

Μια δικαστής απέρριψε σήμερα αίτημα έκδοσης μιας προσωρινής διαταγής παύσης των επιχειρήσεων καταστολής της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολη, μετά από αγωγή που είχαν καταθέσει πολιτειακοί αξιωματούχοι κατηγορώντας ομοσπονδιακούς πράκτορες για εκτεταμένες παραβιάσεις πολιτικών δικαιωμάτων.

Η δικαστής Κέιτ Μενέντες δήλωσε ότι το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Μινεσότα κατέδειξε με σαφήνεια ότι οι τακτικές πρακτόρων μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων πυροβολισμών και αποδείξεων για αναγνωρίσεις με βάση φυλετικά χαρακτηριστικά, έχουν «βαθιές και ακόμη και οδυνηρές συνέπειες για την Πολιτεία της Μινεσότα, την Μινεάπολη και τους κατοίκους της Μινεσότα».

Ωστόσο, η δικαστής έκρινε ότι τα επιχειρήματα των εναγόντων δεν ήταν επαρκή για να εκδώσει μια τέτοια προσωρινή εντολή. Τόνισε επίσης πως ένα ομοσπονδιακό εφετείο ανέτρεψε πρόσφατα μια άλλη δικαστική εντολή για περιορισμό των αλληεπιδράσεων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ με διαδηλωτές στη Μινεσότα.

Η αγωγή είχε στόχο να μπλοκάρει ή να περιορίσει μια επιχείρηση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ με αποστολή χιλιάδων πρακτόρων μετανάστευσης στη Μινεάπολη-Σεντ Πολ, πυροδοτώντας εβδομάδες διαδηλώσεων και οδηγώντας στις δολοφονίες δύο Αμερικανών πολιτών από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, του οποίου η πόλη είναι επίσης από τους ενάγοντες, δήλωσε απογοητευμένος από την απόφαση, αλλά τόνισε θα συνεχίσει να κινείται δικαστικά. «Αυτή η απόφαση δεν αλλάζει αυτά που έχουν βιώσει οι άνθρωποι εδώ – φόβο, αναστάτωση και ζημιά που προκλήθηκε από μια ομοσπονδιακή επιχείρηση που δεν ανήκε ποτέ στη Μινεάπολη εξαρχής», δήλωσε ο Φρέι σε ανακοίνωσή του.

Από την πλευρά της η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι, σε ανάρτηση στο X, χαιρέτισε αμέσως την απόφαση κάνοντας λόγο για μια «τεράστια νομική νίκη», σημειώνοντας ότι η δικαστής που εξέδωσε την απόφαση είχε διοριστεί από τον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Πηγή: Ertnews

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε το αλκοόλ προκαλεί στυτική δυσλειτουργία – Πώς επηρεάζει και τις γυναίκες;

Πεσμένα βλέφαρα και κουκουλωτά μάτια; Το make-up hack που φτιάχνει το σχήμα

Δημόσιο: Εξτρά αυξήσεις αποδοχών – Ποιοι και πόσα κερδίζουν από 1η Απριλίου

Τι δεν “βλέπει” το ραντάρ της Εφορίας – 21 παροχές και εισοδήματα χωρίς φόρο

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
00:07 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνομιλίες με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο (31/1) ότι το Ιράν βρίσκεται σε διαπραγματ...
22:41 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Ζελένσκι: Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την αμερικανική πλευρά – Αναμένουμε λεπτομέρειες για περαιτέρω συναντήσεις

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα Σάββατο ότι η Ουκρανία περιμένει περισσότερες πλη...
22:17 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Υπόθεση Έπσταϊν: Οι αναφορές σε Χάρβεϊ Γουάινσταϊν και Jay-Z προκαλούν «σεισμό» – Η καταγγελία γυναίκας για σεξουαλική επίθεση

«Βόμβες» μεγατόνων αποκαλύπτονται μέσα από τα εκατομμύρια νέα αρχεία που σχετίζονται με τον Τζ...
21:52 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

«Τραμπ, ζήτα συγγνώμη»: Τεράστια διαδήλωση στη Δανία μετά τις δηλώσεις του για την υπηρεσία στρατιωτών του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν

Τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, πραγματοποίησαν σήμερα Σάββατο μέσα σε ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα