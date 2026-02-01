Ιράν: Δεν συμφέρει κανέναν το ξέσπασμα πολέμου – Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε χθες Σάββατο το βράδυ ότι το ξέσπασμα πολέμου δεν θα ήταν «προς το συμφέρον ούτε του Ιράν, ούτε των ΗΠΑ», τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφήνει να πλανώνται αμφιβολίες για το εάν θα διατάξει ή όχι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ουδέποτε επιδίωξε και δεν επιδιώκει επ’ ουδενί πόλεμο, κι έχει τη βαθιά πεποίθηση ότι ένας πόλεμος δεν θα ήταν προς το συμφέρον ούτε του Ιράν, ούτε των ΗΠΑ, ούτε της περιοχής», είπε ο κ. Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, σύμφωνα με την ιρανική προεδρία.

Καθησυχαστικό μήνυμα στέλνει κι ο Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, αναφέροντας πρόοδο στις δυνατότητες διαλόγου με την Ουάσινγκτον, τη στιγμή που αναλυτές αναφέρονται σε αναπόφευκτη κλιμάκωση. «Σε αντίθεση με τηλεοπτικό μήνυμα του επιτηδευμένου πολέμου των μέσων ενημέρωσης, οι διαρθρωτικές ρυθμίσεις για τις διαπραγματεύσεις προχωρούν», δήλωσε μια ημέρα αφότου είχε συνομιλίες στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αργότερα το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

«(Το Ιράν) μας μιλάει και θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλιώς θα δούμε τι θα συμβεί. Έχουμε έναν μεγάλο στόλο που κατευθύνεται εκεί», δήλωσε στο Fox News. «Διαπραγματεύονται», πρόσθεσε.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός του, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, ο οποίος υπηρετεί και ως υπουργός Εξωτερικών, είχε συνομιλίες στην Τεχεράνη με τον Λαριτζανί το Σάββατο σε μια προσπάθεια «αποκλιμάκωσης των εντάσεων στην περιοχή».

Η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη για συνομιλίες για τα πυρηνικά, εάν οι πύραυλοι και οι αμυντικές της δυνατότητες δεν βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη.

Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί, προειδοποίησε ωστόσο τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά οποιασδήποτε επίθεσης, λέγοντας ότι οι δυνάμεις του βρίσκονται «σε πλήρη αμυντική και στρατιωτική ετοιμότητα».

«Εάν ο εχθρός κάνει λάθος, αναμφίβολα θα θέσει σε κίνδυνο τη δική του ασφάλεια, την ασφάλεια της περιοχής και την ασφάλεια του σιωνιστικού καθεστώτος», δήλωσε ο Χαταμί, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Η πυρηνική τεχνολογία του Ιράν δεν μπορούν να εξαλειφθεί», πρόσθεσε.

Με τις εντάσεις να έχουν αυξηθεί, οι ιρανικές αρχές έσπευσαν να αρνηθούν ότι τα περιστατικά του Σαββάτου συνδέονταν με οποιαδήποτε επίθεση ή δολιοφθορά. Σε αυτά περιλαμβάνεται έκρηξη στην πόλη-λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν, η οποία, σύμφωνα με τους τοπικούς πυροσβέστες, προκλήθηκε από διαρροή αερίου.

Πηγή: AFP