ΗΠΑ: Υπέγραψαν τέσσερις συμφωνίες υγείας με αφρικανικές χώρες ύψους 2,3 δισ. δολαρίων

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

πηγή: Lou Benoist/AFP

Οι ΗΠΑ υπέγραψαν τέσσερις νέες συμφωνίες συνεργασίας στον τομέα της υγείας με τη Μαδαγασκάρη, τη Σιέρα Λεόνε, τη Μποτσουάνα και την Αιθιοπία, συνολικού ύψους περίπου 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ την Τρίτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κάθε συμφωνία περιλαμβάνει σαφή κριτήρια επιτυχίας, αυστηρά χρονοδιαγράμματα και συνέπειες σε περίπτωση μη επίτευξης των στόχων, εξασφαλίζοντας ότι η βοήθεια των ΗΠΑ παράγει αποτελέσματα απέναντι σε σημαντικές ασθένειες και μειώνει τη μακροπρόθεσμη εξάρτηση από την αμερικανική βοήθεια.

Συνολικά, από τα περίπου 2,3 δισ. δολάρια των συμφωνιών, οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να διαθέσουν 1,4 δισ. δολάρια, ενώ οι χώρες που θα λάβουν τη βοήθεια θα συνεισφέρουν πάνω από 900 εκατομμύρια δολάρια από δικούς τους πόρους.

Πηγή: Reuters, ΕΡΤ

