ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα δόθηκαν από το Κογκρέσο χιλιάδες έγραφα για τον Έπσταϊν και τις διασυνδέσεις του

Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες από 33.000 σελίδες εγγράφων που αφορούν τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή. Η ανακοίνωση έγινε την Τρίτη και εντάσσεται σε μια ευρύτερη έρευνα που εστιάζει στα δίκτυα εξουσίας, επιρροής και συγκάλυψης που φέρεται να συνδέονται με τον Έπσταϊν.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα έγγραφα περιλαμβάνουν κρίσιμες πληροφορίες για τις υποθέσεις διακίνησης ανηλίκων και σεξουαλικής κακοποίησης που είχαν απαγγελθεί στον Έπσταϊν πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του το 2019. Η έρευνα επιδιώκει να ρίξει φως στις σχέσεις του με ισχυρά πρόσωπα και στις προσπάθειες συγκάλυψης που φέρεται να ακολούθησαν τις αποκαλύψεις.