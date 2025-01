Ιερουσαλήμ: Ειρηνικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά του προσχεδίου για τη συμφωνία με την Χαμάς

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης γίνονται στην Ιερουσαλήμ στο Ισραήλ από το βράδυ της Δευτέρας (13/1) κατά του τελικού προσχεδίου για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την Χαμάς από χιλιάδες πολίτες που ειρηνικά έχουν αποκλείσει την είσοδο της πόλης.

Οι συγκεντρωμένοι κρατώντας σχετικά πλακάτ στα χέρια τους και φωνάζοντας συνθήματα για την απελευθέρωση όλων των ομήρων, αντιδρούν στο σχέδιο για σταδιακή απελευθέρωση όσων κρατούνται από τη Χαμάς έπειτα κι από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του περασμένου έτους.

*Jerusalem:* Protests have begun blocking entrances to the city, demanding that Israel require any hostage deal to include the immediate release of all the hostages instead of the current proposal to release only 33 at the first stage. pic.twitter.com/bEGGDUiloj

