Γάζα: Στα πρόθυρα επίτευξης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός υποστηρίζει ο Μπάιντεν – Τι προβλέπεται για τους ομήρους

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε τη Δευτέρα (13/1) ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα επίτευξης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Μιλώντας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και αναφερόμενος στις διπλωματικές προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας που θα περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς, ο Μπάιντεν δήλωσε ότι η πρόταση που παρουσίασε λεπτομερώς πριν από μήνες «έφθασε επιτέλους η ώρα να καρποφορήσει».

«Τόσοι αθώοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, τόσες κοινότητες έχουν καταστραφεί. Ο παλαιστινιακός λαός αξίζει την ειρήνη», είπε.

Ο Μπάιντεν έχει δεχθεί επικρίσεις για τα όπλα και τη διπλωματική υποστήριξη που παρείχε στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, ο οποίος ακολούθησε την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, με απολογισμό 1.200 νεκρούς και 251 ομήρους.

Έκτοτε, εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 46.000 άνθρωποι, σύμφωνα με απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, ενώ μεγάλο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας έχει ισοπεδωθεί και η πλειονότητα του πληθυσμού έχει εκτοπιστεί.

Διαδηλωτές υποδέχτηκαν με αποδοκιμασίες τον Μπάιντεν έξω από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ορισμένοι φωνάζοντας «εγκληματίας πολέμου» και πετώντας κόκκινη μπογιά.

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι βοήθησε το Ισραήλ να επικρατήσει της Χαμάς στη Γάζα και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, κινημάτων που υποστηρίζονται από το Ιράν. Υπογράμμισε εξάλλου την υποστήριξη της Ουάσινγκτον προς το Ισραήλ στις δύο επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του.

«Σε γενικές γραμμές, το Ιράν είναι πιο αδύναμο από ό,τι ήταν εδώ και δεκαετίες», δήλωσε, επισημαίνοντας και την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ενέργειές μας συνέβαλαν σημαντικά», συμπλήρωσε.

Λίγες ημέρες προτού παραδώσει τα ηνία της εξουσίας στον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπάιντεν υπεραμύνθηκε της υποστήριξης που παρείχε στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής μέχρι σήμερα.

«Σε σύγκριση με πριν από τέσσερα χρόνια, η Αμερική είναι ισχυρότερη, οι συμμαχίες μας είναι ισχυρότερες, οι αντίπαλοι και οι ανταγωνιστές μας είναι πιο αδύναμοι», τόνισε.

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ έχει απειλήσει ότι θα γίνει «κόλαση στη Μέση Ανατολή» εάν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους ομήρους μέχρι την ορκωμοσία του, την Δευτέρα.

Το Ισραήλ και μεσολαβητές από την Αίγυπτο, τις ΗΠΑ και το Κατάρ έδωσαν στη Χαμάς ένα τελικό προσχέδιο συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η οργάνωση, με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, δήλωσαν δύο ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Axios.

Η απάντηση της Χαμάς σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αναμένεται τις επόμενες 24 ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν το Axios και το δίκτυο Kaan, η συμφωνία προβλέπει στην πρώτη φάση: απελευθέρωση 33 ομήρων, η απελευθέρωση των αιχμαλώτων να ξεκινήσει την πρώτη ημέρα της εφαρμογής, ενώ ο τελευταίος όμηρος να απελευθερωθεί την 42η ημέρα. Το Ισραήλ θα απελευθερώσει 1.300 Παλαιστίνιους, οι οποίοι κρατούνται με κατηγορίες για τρομοκρατία. Ταυτόχρονα, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσύρονται από τον Διάδρομο της Φιλαδέλφεια.

Gaza hostage deal, Phase 1:

1. Hamas will hand over 33 hostages in total.

2. Release of captives will start on 1st day of truce.

3. Last hostage to be freed on day 42.

3. Israel will free 1,300 Palestinian terrorists.

4. IDF will withdraw from Philadelphi route.

via @kann_news

— Israel Radar (@IsraelRadar_com) January 13, 2025