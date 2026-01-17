Γροιλανδία: Eπιχείρηση «Αντοχή» των Ευρωπαίων, ενώ ο Τραμπ απειλεί με δασμούς όσους αντιτίθενται

Σύνοψη από το

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ, εκνευρισμένος από τις διεθνείς αντιδράσεις, απείλησε με επιβολή πρόσθετων δασμών σε όσους δεν στηρίζουν τα σχέδιά του για τη Γροιλανδία, δηλώνοντας ότι «τη χρειαζόμαστε για λόγους εθνικής ασφάλειας».
  • Διακομματική επιτροπή γερουσιαστών προειδοποίησε ότι το Κογκρέσο διαθέτει εργαλεία για να αποτρέψει οποιαδήποτε «αρπαγή» της Γροιλανδίας, με νομοθέτες να προωθούν νομοσχέδια που περιορίζουν την εξουσία του Τραμπ να ενεργεί μονομερώς.
  • Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ στέλνουν στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία για κοινές ασκήσεις, λόγω «ρωσικών και κινεζικών απειλών στην Αρκτική», ενώ το Κρεμλίνο αντιδρά ενισχύοντας τις αμυντικές του δυνατότητες στην περιοχή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Military personnel believed to be from the German armed Forces Bundeswehr make their way to a bus after disembarking a charter plane upon arrival at Nuuk international airport on January 16, 2026 in Nuuk, Greenland. Denmark's prime minister said on January 15, 2026 that the US ambition to take control of Greenland remained "intact" and that there were still a "fundamental disagreement" between the countries, despite high-stakes White House talks. (Photo by Alessandro Rampazzo / AFP) / ALTERNATIVE CROP

Εκνευρισμένος από τις διεθνείς αντιδράσεις σχετικά με τη Γροιλανδία, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εκ νέου με επιβολή πρόσθετων δασμών σε όσους δεν στηρίζουν τα σχέδιά του για το νησί. «Σκέφτομαι να επιβάλλω δασμούς στις χώρες που δεν είναι μαζί μας για τη Γροιλανδία, διότι τη χρειαζόμαστε για λόγους εθνικής ασφάλειας», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ η εκπρόσωπός του Καρολάιν Λίβιτ σημείωσε πως «η αποστολή στρατιωτικών στη Γροιλανδία δεν αλλάζει τα σχέδια του Τραμπ».

Την ίδια ώρα, διακομματική επιτροπή γερουσιαστών προειδοποίησε ότι το Κογκρέσο διαθέτει εργαλεία για να αποτρέψει οποιαδήποτε “αρπαγή” της Γροιλανδίας, την ώρα που αυξάνεται ο αριθμός των ευρωπαϊκών χωρών που πραγματοποιούν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις στην Αρκτική. Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας συναντήθηκαν στην Ουάσινγκτον με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προκειμένου να συγκροτήσουν ομάδα εργασίας.

Από την Κοπεγχάγη, η Ρεπουμπλικανίδα γερουσιαστής Λίζα Μουρκόφσκι επικαλέστηκε τις εξουσίες του Κογκρέσου για να εμποδίσει τον Αμερικανό πρόεδρο να υλοποιήσει τις απειλές του για κατάληψη της Γροιλανδίας. Μετά τη συμμετοχή της σε διακομματική αντιπροσωπεία νομοθετών που συναντήθηκε με Δανούς και Γροιλανδούς αξιωματούχους, η ίδια τόνισε πως οι ΗΠΑ διαθέτουν τρεις κλάδους διακυβέρνησης, και ότι το Κογκρέσο έχει συνταγματικά εργαλεία ελέγχου των ομοσπονδιακών δαπανών. Υπογράμμισε επίσης ότι η Γροιλανδία πρέπει να θεωρείται «σύμμαχος» και όχι «περιουσιακό στοιχείο».

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Κουνς από το Ντέλαγουερ, ο οποίος επίσης συμμετείχε στην αποστολή, δήλωσε πως θα προωθήσει νομοσχέδιο που θα περιορίζει την εξουσία του Τραμπ να ενεργεί μονομερώς. Παράλληλα, διακομματική ομάδα Αμερικανών νομοθετών κατέθεσε νομοσχέδιο στο Κογκρέσο που στοχεύει να αποτρέψει την Ουάσινγκτον από το να εισβάλει σε άλλο μέλος του ΝΑΤΟ.

Την ίδια στιγμή, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ στέλνουν μικρές δυνάμεις στρατιωτικού προσωπικού στη Γροιλανδία για να συμμετάσχουν σε κοινές ασκήσεις με τη Δανία. Μεταξύ αυτών βρίσκονται η Γερμανία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Ολλανδία και η Φινλανδία, οι οποίες έχουν επιβεβαιώσει την αποστολή στρατιωτών. Παράλληλα, ο Καναδάς και η Γαλλία σχεδιάζουν να ανοίξουν προξενεία στο Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως «γαλλική στρατιωτική ομάδα βρίσκεται ήδη στο έδαφος», προσθέτοντας ότι θα ενισχυθεί τις επόμενες ημέρες με «αεροπορικά, θαλάσσια και χερσαία στοιχεία». Το Υπουργείο Άμυνας της Φινλανδίας επιβεβαίωσε επίσης την αποστολή στρατιωτικών συνδέσμων, ενώ η Σουηδία έστειλε στρατιώτες κατόπιν αιτήματος της Δανίας, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον.

Σε ανακοίνωσή του, το γερμανικό Υπουργείο Άμυνας εξήγησε πως η αποστολή αναγνωριστικής ομάδας του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία κρίθηκε αναγκαία λόγω των «ρωσικών και κινεζικών απειλών στην Αρκτική».

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο δήλωσε πως θα ενισχύσει περαιτέρω τις αμυντικές του δυνατότητες στην Αρκτική, αντιδρώντας στις εξελίξεις γύρω από τη Γροιλανδία. «Προχωράμε από την κατανόηση ότι η Γροιλανδία αποτελεί έδαφος του Βασιλείου της Δανίας», σημείωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, υπογραμμίζοντας ότι η Μόσχα παρακολουθεί στενά την κατάσταση. Ο ίδιος ανέφερε πως η Δανία και η Γροιλανδία έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύουν να πουλήσουν την περιοχή, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «ασυνήθιστη» και «εξαιρετική από άποψη διεθνούς δικαίου».

06:08 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

