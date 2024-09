Γερμανία: Βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη στο κέντρο της Κολωνίας

Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Κολωνίας, καθώς σημειώθηκε έκρηξη το πρωί της Δευτέρας προκαλώντας σημαντικές ζημιές στην είσοδο ενός εμπορικού κτιρίου στην οδό Hohenzollernring, κοντά σε γνωστό νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Σύμφωνα με την γερμανική αστυνομία, η έκρηξη ήταν σκόπιμη ενέργεια και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί το κίνητρο των δραστών. Ένας υπάλληλος της υπηρεσίας καθαριότητας που βρισκόταν στο σημείο τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα από το ωστικό κύμα.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί, ενώ τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας δείχνουν έναν άνδρα να τοποθετεί ένα σακίδιο μπροστά από το κατάστημα και στη συνέχεια να το πυροδοτεί, με αποτέλεσμα την έκρηξη. Τα παράθυρα του κτιρίου έσπασαν, ενώ κατέρρευσαν και τμήματα της οροφής του χώρου εισόδου.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων WDR, η αστυνομία εξετάζει πιθανή σύνδεση του περιστατικού με μια σειρά από εκρήξεις που έχουν σημειωθεί στην πολιτεία της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας τους τελευταίους μήνες, οι οποίες αποδίδονται σε οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, συγκεκριμένα σε ολλανδική συμμορία ναρκωτικών.

Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για ενέργεια που μιμείται αυτά τα περιστατικά ή για κάποιο νέο κύμα επιθέσεων που σχετίζεται με διαμάχες στον χώρο των ναρκωτικών.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες προς κάθε κατεύθυνση, ενώ η συγκεκριμένη οδός παρέμεινε κλειστή για αρκετές ώρες.

An explosion was reported in downtown Cologne, Germany.

German police have sealed off the surrounding area, with local media claiming the blast might have taken place at a nightclub.#Explosion #Cologne #Germany #German #Police pic.twitter.com/wyD1GzHYgF

— GeoTechWar (@geotechwar) September 16, 2024