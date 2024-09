Έλον Μασκ: Η ανάρτηση για το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας – «Ουάου»

Σάλο έχει προκαλέσει ένα σχόλιο που έκανε ο ιδιοκτήτης του «Χ», Έλον Μασκ, στην πλατφόρμα του λίγες ώρες μετά τη νέα απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, απαντώντας στο ερώτημα που έθεσε ένας χρήστης του πρώην Twitter για το κίνητρο που κρύβεται πίσω από την επίθεση έγραψε ότι «κανείς δεν προσπαθεί να δολοφονήσει τον Μπάιντεν ή την Κάμαλα».

Μετά το «μακάβριο» αστείο, ο μεγιστάνας της τεχνολογίας αποφάσισε να σχολιάσει και το… δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας, γράφοντας ότι οι γεννήσεις στην Ελλάδα ήταν σχεδόν οι μισές σε σχέση με τους θανάτους.

«Ουάου, ο αριθμός των ανθρώπων που πέθαναν είναι σχεδόν διπλάσιος σε σχέση με τα μωρά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα» έγραψε στο Χ ο Έλον Μασκ, επικεφαλής της Tesla και της SpaceX. Ο Μασκ ουσιαστικά σχολίασε μία ανάρτηση που ανέφερε ότι η κατάρρευση του πληθυσμού είναι η μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.

Wow, almost twice as many people died as there were babies born in Greece https://t.co/DiyfyBmPcT

— Elon Musk (@elonmusk) September 16, 2024