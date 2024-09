Ο Έλον Μασκ τρολάρει την Τέιλορ Σουίφτ – Η «άβολη» ανάρτησή του για τη «γατομάνα» ποπ σταρ που υποστηρίζει την Κάμαλα Χάρις

Ο Έλον Μασκ, ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο, δεν άργησε να αφοπλίσει την σκανδαλώδη ρητορική του μετά την δημόσια υποστήριξη της Τέιλορ Σουίφτ στην Κάμαλα Χάρις, αντιδρώντας με ένα «άβολο» και ίσως αιχμηρό σχόλιο προς την ποπ σταρ.

«Ωραία Τέιλορ… κερδίζεις… θα σου δώσω ένα παιδί και θα προστατεύω τις γάτες σου με τη ζωή μου», έγραψε ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας Χ σε tweet του το πρωί της Τετάρτης.

Fine Taylor … you win … I will give you a child and guard your cats with my life



Η ανάρτηση του Μασκ ήρθε ως απάντηση στο τελευταίο ποστ της Σουίφτ στο Instagram, όπου εξέφρασε την υποστήριξή της στην υποψήφια των Δημοκρατικών για το προεδρικό χρίσμα των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις. Η ανάρτηση της Σουίφτ δημοσιεύθηκε το βράδυ της Τρίτης, λίγο μετά το τέλος του πρώτου προεδρικού ντιμπέιτ μεταξύ της Χάρις και του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα ψηφίσω την Κάμαλα Χάρις και τον Τιμ Γουόλς στις προεδρικές εκλογές του 2024. Ψηφίζω την @kamalaharris γιατί παλεύει για τα δικαιώματα και τις αξίες που πιστεύω ότι χρειάζονται έναν μαχητή να τα υπερασπιστεί», έγραψε.

«Πιστεύω ότι είναι μια σταθερή και ταλαντούχα ηγέτιδα, και πιστεύω ότι μπορούμε να επιτύχουμε πολλά περισσότερα σε αυτήν τη χώρα εάν καθοδηγούμαστε από ηρεμία και όχι από χάος», συνέχισε, υπογράφοντας την ανάρτηση με το χαρακτηρισμό «Childless Cat Lady», δηλαδή «άτεκνη γατομάνα», ένα υπονοούμενο που στόχευε τον αντιπρόεδρο των Ρεπουμπλικάνων, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος το 2021 είχε αποκαλέσει τη Χάρις και άλλες γυναίκες στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος ως «ένα μάτσο άτεκνες γατομάνες που μιζεριάζουν στη ζωή τους».



Το Bussiness Insider σημειώνει ότι οι σχέσεις μεταξύ του Μασκ και της Σουίφτ δεν ήταν πάντα τόσο τεταμένες. Όταν το τελευταίο άλμπουμ της Σουίφτ, «The Tortured Poets Department», έφτασε στην κορυφή των charts, ο Μασκ την συνεχάρη. «Δεν είμαι ακριβώς το κοινό που στοχεύει, αλλά παρ’ όλα αυτά είναι πολύ εντυπωσιακό!», είχε γράψει ο Μασκ σε ανάρτηση του στο Χ στις 29 Απριλίου.

I’m not quite the target audience, but nonetheless very Impressive indeed!



Ωστόσο, η υποστήριξη της Σουίφτ στη Χάρις την τοποθετεί τώρα στο αντίπαλο στρατόπεδο, καθώς ο Μάσκ δήλωσε την υποστήριξή του στον Τραμπ τον Ιούλιο.

Ο Μασκ, από τότε, έχει γίνει ένθερμος υποστηρικτής του πρώην Προέδρου και έχει εκφράσει ακόμη και ενδιαφέρον να εργαστεί για μια πιθανή κυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ. Σε άλλη ανάρτησή του την Τετάρτη, ο Μασκ παραδέχθηκε ότι η Χάρις «ξεπέρασε τις προσδοκίες των περισσότερων» στο debate της Τρίτης, αλλά εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Τραμπ είναι ο κατάλληλος υποψήφιος.

«Παρόλα αυτά, όταν πρόκειται να γίνει δουλειά, και όχι απλώς ωραία λόγια, πιστεύω ακράδαντα ότι ο Τραμπ θα κάνει πολύ καλύτερη δουλειά», έγραψε.

While I don’t think the debate hosts were fair to @realDonaldTrump, @KamalaHarris exceeded most people’s expectations tonight.

That said, when it comes to getting things done, not just saying nice-sounding words, I strongly believe that Trump will do a far better job.

After…

— Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2024