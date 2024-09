Απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ: Το χρονικό της επίθεσης – Ο φερόμενος ως δράστης ήθελε να πολεμήσει στο πλευρό της Ουκρανίας

Την Κυριακή, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έγινε στόχος μιας «απόπειρας δολοφονίας», όπως χαρακτηρίστηκε από το FBI, στο γήπεδο γκολφ του στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Η απόπειρα αυτή σημειώθηκε μόλις εννέα εβδομάδες μετά από την προηγούμενη επίθεση εναντίον του και γεννά ερωτήματα για τις επιχειρήσεις των Μυστικών Υπηρεσιών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι είναι ασφαλής και καλά στην υγεία του, ενώ οι Αρχές έχουν υπό κράτηση έναν ύποπτο, τον Ράιαν Γουέσλι Ρουθ. Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, ο Τραμπ διατήρησε έναν χιουμοριστικό τόνο στις επικοινωνίες του μετά το συμβάν.

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε επιστρέψει στη Φλόριντα αυτό το Σαββατοκύριακο έπειτα από μια περιοδεία στη Δυτική Ακτή, που περιελάμβανε μια συγκέντρωση το βράδυ της Παρασκευής στο Λας Βέγκας και μια εκδήλωση για φιλανθρωπικούς σκοπούς στη Γιούτα. Η προεκλογική του εκστρατεία δεν είχε ανακοινώσει δημόσια σχέδια για τον Τραμπ την Κυριακή, καθώς συχνά την τελευταία ημέρα της εβδομάδας την περνάει παίζοντας γκολφ το πρωί.

Το γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα έκλεισε εν μέρει για τον Τραμπ καθώς έπαιζε, αλλά υπάρχουν αρκετές περιοχές περιμετρικά της ιδιοκτησίας όπου οι παίκτες του γκολφ είναι ορατοί από τον φράχτη. Πράκτορες και αξιωματικοί της Μυστικής Υπηρεσίας με αμαξίδια γκολφ και ATV (γουρούνες) ασφαλίζουν γενικά την περιοχή, αρκετές τρύπες μπροστά και πίσω από τον Τραμπ.

Οι πρώην Πρόεδροι και οι σύζυγοί τους έχουν ισόβια προστασία από τη Μυστική Υπηρεσία, αλλά η ασφάλεια γύρω από τους αυτούς ποικίλλει, ανάλογα με τα επίπεδα απειλής και την έκθεση που έχουν τα πρόσωπα, με τα πιο σκληρά μέτρα να λαμβάνονται συνήθως αμέσως μετά την αποχώρησή τους από το αξίωμα. Ωστόσο, η Μυστική Υπηρεσία, λόγω της μεγάλης προβολής του Ντόναλντ Τραμπ καθώς διεκδικεί ξανά την προεδρία, έχει αυξήσει το επίπεδο ασφαλείας γύρω από τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στη 1:30 μ.μ. (τοπική ώρα ΗΠΑ), ενώ ο Τραμπ έπαιζε γκολφ στο ιδιωτικό του κλαμπ, μαζί με τον φίλο, πρώην συνεργάτη και χρηματοδότη της εκστρατείας του, Στιβ Γουίτκοφ. Ο πρώην Πρόεδρος βρισκόταν μεταξύ της πέμπτης και έκτης τρύπας του γηπέδου, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί κοντά του. Μυστικοί πράκτορες που βρίσκονταν μπροστά από τον Τραμπ για να διασφαλίσουν την περιοχή, εντόπισαν ένα όπλο τύπου AK-47 να προεξέχει από τους θάμνους που περιβάλλουν το γήπεδο, περίπου 400 μέτρα μακριά.

Σύμφωνα με τον σερίφη της περιοχής, Ρικ Μπράντσοου, ένας από τους πράκτορες άνοιξε πυρ εναντίον του δράστη, ο οποίος έριξε το όπλο του και έφυγε με ένα μαύρο SUV, αφήνοντας πίσω του δύο σακίδια, ένα όπλο και μια κάμερα GoPro. Ο δράστης συνελήφθη αργότερα από την αστυνομία σε μια γειτονική κομητεία.

Ο άνδρας όταν συνελήφθη είχε «ήρεμη συμπεριφορά» και έδειξε «ελάχιστα συναισθήματα» όταν τον σταμάτησαν οι Αρχές, σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας, Μάρτιν Γουίλιαμ Σνάιντερ. «Δεν ρώτησε ποτέ, “περί τίνος πρόκειται;”» αφηγήθηκε ο Σνάιντερ, ενώ πρόσθεσε ότι «δεν το αμφισβήτησε ποτέ».

Σε μήνυμα προς τους υποστηρικτές του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ήταν ασφαλής: «Υπήρξαν πυροβολισμοί κοντά μου, αλλά πριν οι φήμες βγουν εκτός ελέγχου, ήθελα να το ακούσετε πρώτα από εμένα: ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑ!» Και πρόσθεσε: «Τίποτα δεν θα με σταματήσει. Δεν θα παραδοθώ ποτέ!»

Οι άνθρωποι της Υπηρεσίας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια πρώην Προέδρων, αντέδρασαν γρήγορα για να διαχειριστούν την κατάσταση. Οι πράκτορες που βρίσκονταν στο γήπεδο είχαν τοποθετηθεί σε στρατηγικά σημεία, αρκετές τρύπες μακριά από τον Τραμπ, ώστε να ελέγχουν τον χώρο για πιθανές απειλές. Συνήθως, υπάρχει επίσης ένα θωρακισμένο όχημα κοντά στον πρώην Πρόεδρο, ώστε να τον καλύψει σε περίπτωση ανάγκης.

The Secret Service, in conjunction with the Palm Beach County Sheriff’s Office, is investigating a protective incident involving former President Donald Trump that occurred shortly before 2 p.m. The former president is safe. @pbso will have more details soon. pic.twitter.com/yWNvvKD3IC



Ο σερίφης Μπράντσοου δήλωσε ότι αν ο Τραμπ ήταν ακόμη Πρόεδρος των ΗΠΑ, ολόκληρο το γήπεδο θα είχε γεμίσει με αστυνομικές δυνάμεις, αλλά επειδή πλέον δεν κατέχει το αξίωμα, «η ασφάλεια περιορίζεται στις περιοχές που θεωρούνται αναγκαίες από τη Μυστική Υπηρεσία».

«Φαντάζομαι ότι την επόμενη φορά που θα έρθει στο γήπεδο, θα υπάρξει μεγαλύτερη παρουσία ανθρώπων γύρω από την περίμετρο» δήλωσε ο Μπράντσοου. «Ωστόσο, η Μυστική Υπηρεσία έκανε ακριβώς ό,τι έπρεπε».

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν τον Ράιαν Γουέσλι Ρουθ, από τον οποίο το Γαλλικό Πρακτορείο είχε πάρει συνέντευξη το 2022 στο Κίεβο όπου είχε μεταβεί για να υποστηρίξει τον ουκρανικό λαό, ως τον δράστη της φερόμενης απόπειρας δολοφονίας του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου για την προεδρία των ΗΠΑ.

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί CNN και CBS μετέδωσαν ότι ο Ρουθ είναι ένας ανεξάρτητος κατασκευαστής κατοικιών στη Χαβάη. Έχει ποινικό μητρώο που εκτείνεται σε δεκαετίες και δημοσιεύει τακτικά άρθρα για την πολιτική και την επικαιρότητα, επικρίνοντας μερικές φορές τον Τραμπ.

Ο Ρουθ είχε εκφράσει ξεκάθαρα την υποστήριξή του προς την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή. «ΕΙΜΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΩ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ, ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΩ… Μπορώ άραγε να γίνω το παράδειγμα ότι οφείλουμε να νικήσουμε;», είχε γράψει ο Ρουθ σε μήνυμά του στο X (τότε Twitter) το Μάρτιο 2022.

Photos have emerged of Ryan Wesley Routh, the 58-year-old suspect arrested in connection with Donald Trump’s apparent assassination attempt.



Το Γαλλικό Πρακτορείο είχε πάρει συνέντευξη από τον Ρουθ στα τέλη Απριλίου 2022 στο Κίεβο, όταν είχε συμμετάσχει σε διαδήλωση υποστήριξης προς τους Ουκρανούς που ήταν παγιδευμένοι στη Μαριούπολη. «Ο Πούτιν είναι ένας τρομοκράτης και πρέπει να τελειώνουμε μαζί του. Είναι ανάγκη συνεπώς όλοι, σε ολόκληρο τον κόσμο, να σταματήσουν αυτό που κάνουν και να έρθουν εδώ τώρα», είχε δηλώσει τότε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το 2023, οι New York Times είχαν πάρει επίσης συνέντευξη από τον Ρουθ, για ένα άρθρο σχετικά με τους Αμερικανούς που είχαν προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο πλευρό της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τα όσα είχε πει, κάποτε επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον για να συναντηθεί με πολιτικούς και να ενισχύσει την υποστήριξη προς τον ουκρανικό λαό. «Είμαι απλώς ένας Αμερικανός πολίτης που βοηθάει» είχε δηλώσει.

Ο γιος του Ράιαν Ρουθ, είπε ότι ο πατέρας του μισεί τον Τραμπ όπως «κάθε λογικό άτομο», αλλά ισχυρίστηκε ότι δεν είναι βίαιο άτομο, σύμφωνα με έκθεση.

Ο νεότερος Ρουθ, 35 ετών, επέμεινε ότι ο πατέρας του δεν είναι βίαιος και σοκαρίστηκε όταν άκουσε για τους ισχυρισμούς. «Είναι ο μπαμπάς μου και το μόνο που είχε είναι δύο εισιτήρια, απ’ όσο ξέρω», είπε ο γιος του φερόμενου ως δράστη στη Daily Mail. «Αυτό είναι τρελό. Ξέρω τον μπαμπά μου και αγαπώ τον μπαμπά μου, αλλά δεν μοιάζει με αυτόν».

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, ο Ντόναλντ Τραμπ διατήρησε την ψυχραιμία του και έκανε χιούμορ στις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε με συμβούλους και φίλους. Μία από αυτές τις συνομιλίες ήταν με τον Ρόνι Τζάκσον, πρώην γιατρό του Λευκού Οίκου και νυν μέλος του Κογκρέσου.

Ο Τζάκσον, ο οποίος φρόντιζε το τραυματισμένο αυτί του πρώην Προέδρου, την επόμενη μέρα της επίθεσης στην Πενσυλβάνια, δήλωσε ότι τηλεφώνησε στον Τραμπ περίπου δύο ώρες μετά την επίθεση για να βεβαιωθεί ότι είναι καλά. «Μου είπε ότι είναι πάντα χαρούμενος όταν με ακούει, αλλά είναι ακόμα πιο χαρούμενος που δεν χρειάστηκε τις υπηρεσίες μου σήμερα [εχθές]» δήλωσε ο Τζάκσον.

Ο Τραμπ επίσης αστειεύτηκε ότι λυπάται που δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το παιχνίδι του.

Μετά το συμβάν, ο Τραμπ επικοινώνησε με στενούς συμμάχους του, όπως τον υποψήφιο αντιπρόεδρο, γερουσιαστή Τζέι Ντι Βανς, τον γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ και αρκετούς δημοσιογράφους του Fox News. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε ότι πέρασε αρκετές ώρες με τον Τραμπ μετά την απόπειρα και τον χαρακτήρισε ως «ασταμάτητο».

Just spoke with President Trump. He is one of the strongest people I’ve ever known.

He’s in good spirits and he is more resolved than ever to save our country. https://t.co/9CWaeFrOpX

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) September 15, 2024