Κακοκαιρία Boris: Εικόνες αποκάλυψης στην Κεντρική Ευρώπη – «Βυθίζονται» ολόκληρες πόλεις, αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών

Η κακοκαιρία Boris «πνίγει» την Κεντρική Ευρώπη, με τις εικόνες να είναι αποκαρδιωτικές. Σήμερα, αρκετοί ποταμοί υπερχείλισαν, προκαλώντας πλημμύρες που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 10 ανθρώπους, από την Πολωνία έως τη Ρουμανία. Πολλές πόλεις έχουν βυθιστεί σε νερά γεμάτα συντρίμμια, μετά από ημέρες έντονων βροχοπτώσεων.

Οι μεθοριακές περιοχές ανάμεσα στην Τσεχική Δημοκρατία και την Πολωνία επλήγησαν σκληρά το σαββατοκύριακο. Μερικές γέφυρες κατέρρευσαν και σπίτια καταστράφηκαν, ενώ χωριά και κωμοπόλεις στην ανατολική Ρουμανία βρέθηκαν κάτω από το νερό.

Η κυβέρνηση της Πολωνίας επρόκειτο να συνεδριάσει σήμερα το πρωί για να κηρύξει κατάσταση καταστροφής.

Kłodzko in Poland has experienced severe flooding due to heavy rainfall from Storm Boris. Here are the key points: Casualties and Evacuations: One person has died, and approximately 1,600 people were evacuated from Kłodzko county. Flood Levels: The Nysa Kłodzka river reached a… pic.twitter.com/BP9VSnzHNd — Andrei Meicu (@m3ico) September 15, 2024



Μολονότι τα νερά ποταμών στα σύνορα Τσεχίας – Πολωνίας άρχισαν σήμερα να υποχωρούν, οι πλημμύρες επεκτείνονται σε περισσότερες περιοχές με αποτέλεσμα μεγαλύτερες πόλεις και στις δύο χώρες να παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού.

Στην Τσεχική Δημοκρατία, η άνοδος της στάθμης του ποταμού Μοράβα στη διάρκεια της νύκτας έκανε να πλημμυρίσει το 70% της πόλης Λιτοβέλ, σε απόσταση 230 χλμ. ανατολικά της Πράγας και με πληθυσμό σχεδόν 10.000 κατοίκων, με αποτέλεσμα να κλείσουν τα σχολεία και εγκαταστάσεις υγείας, ανέφερε ο δήμαρχός της με βίντεο που ανήρτησε στο Facebook.



Πλημμυρισμένα τμήματα της βορειοανατολικής τσεχικής περιφερειακής πρωτεύουσας Οστράβα ανάγκασαν τις αρχές να κλείσουν ένα σταθμό παραγωγής ενέργειας που εξασφαλίζει θέρμανση και ζεστό νερό στην πόλη, καθώς και δύο χημικά εργοστάσια.

Storm Boris has wreaked havoc across Central & Eastern Europe, causing record rains & flash floods • The storm has unleashed unprecedented rains across Poland, Romania, Austria, the Czech Republic, Germany, Hungary, Switzerland & North Italy • River waters have swelled to… pic.twitter.com/HiLcIF9TZY — Karnataka Weather (@Bnglrweatherman) September 15, 2024



Περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στην Τσεχική Δημοκρατία, ανέφερε χθες, Κυριακή, το βράδυ ο πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα μέσω του Χ, ενώ συγκάλεσε για σήμερα έκτακτη συνεδρίαση της κυβέρνησης.

Η τσεχική τηλεόραση μετέδωσε πως επιβεβαιώθηκε το πρώτο θύμα, αυξάνοντας τον απολογισμό των νεκρών σε ολόκληρη την περιφέρεια.

The heavy flooding in Central Europe, caused by record rainfall from storm ‘Boris’, has claimed several lives. Six people have died in Romania, one each in Austria and Poland. Four people who were swept away by waters in Czech Republic, remain missing.https://t.co/whTmqSESsJ pic.twitter.com/tyX6e5diev — DW News (@dwnews) September 16, 2024



Στη Ρουμανία, οι πλημμύρες στοίχισαν τη ζωή σε έξι ανθρώπους στη διάρκεια του σαββατοκύριακου και ένα αυστριακός πυροσβέστης έχασε χθες, Κυριακή, τη ζωή του. Ένας άνθρωπος πνίγηκε επίσης χθες στην Πολωνία. Ο υπουργός Υποδομών Ντάριους Κλίμτσακ δήλωσε πως έχει πληροφορίες για ένα δεύτερο νεκρό, τον οποίο το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα.

Ανεβαίνει η στάθμη και του Δούναβη

Ο Πολωνός υφυπουργός Εσωτερικών, Τσέσλαβ Μρόζεκ δήλωσε στο δημόσιο ραδιοσταθμό Polskie Radio ότι χιλιάδες πυροσβέστες, αστυνομικοί και στρατιώτες δίνουν μάχη το τελευταίο 24ωρο κατά των πλημμυρών ενώ η κυβέρνηση εξακολουθεί να εργάζεται για να εκτιμήσει την κλίμακα των ζημιών.

«Η κυβέρνηση, όπως ανακοινώθηκε, θα λάβει απόφαση για να κηρύξει κατάσταση φυσικής καταστροφής… Διαβουλευόμαστε με τοπικούς κυβερνήτες», δήλωσε.

Η πρωτεύουσα της Σλοβακίας, Μπρατισλάβα, και η πρωτεύουσας της Ουγγαρίας, Βουδαπέστη, προετοιμάζονται αμφότερες, καθώς η στάθμη του Δούναβη ανεβαίνει.



Στην Αυστρία, η στάθμη των ποταμών και των λιμνών έπεσε στη διάρκεια της νύκτας καθώς μειώθηκαν οι βροχοπτώσεις, όμως αξιωματούχοι είπαν πως προετοιμάζονται για ένα δεύτερο κύμα, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται σφοδρότερη βροχή.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε μήνυμά της στο X εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τους ανθρώπους που έχουν πληγεί και δήλωσε ότι η ΕΕ θα τους στηρίξει.