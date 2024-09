Γερμανία: Πρεμιέρα σήμερα για τους συνοριακούς ελέγχους της Γερμανίας – Το «κόστος» της απόφασης και τι αλλάζει για τους ταξιδιώτες

Ξεκινώντας από σήμερα, Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, η Γερμανία εφαρμόζει πλέον ελέγχους σε όλα τα χερσαία σύνορα της χώρας, προκαλώντας αντιδράσεις από πολλούς Ευρωπαίους εταίρους της, ωστόσο κερδίζει την υποστήριξη της άκρας δεξιάς.

Οι γερμανικές αρχές ξεκίνησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής να διενεργούν ελέγχους στα σύνορα σύνορα με όλες τις γειτονικές χώρες, περιλαμβανομένων της Γαλλίας, του Λουξεμβούργου, της Ολλανδίας, του Βελγίου και της Δανίας, πέρα από τους ήδη υφιστάμενους ελέγχους με την Αυστρία, την Ελβετία, την Τσεχία και την Πολωνία.

Η απόφαση της Γερμανίας έχει προκαλέσει ανησυχίες και αντιδράσεις από πολλές γειτονικές χώρες και από ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, με το συγκεκριμένο θέμα να αναδεικνύει τις αυξανόμενες εντάσεις στην Ευρώπη γύρω από τα θέματα της μετανάστευσης και της ασφάλειας. Η απόφαση έχει επίσης επαινεθεί από ακροδεξιές δυνάμεις της Γερμανίας, όπως το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), προκαλεί ερωτήματα για το μέλλον της συνθήκης Σένγκεν και εγείρει προβληματισμούς για τις συνέπειες που θα έχουν αυτά τα μέτρα στους πολίτες, την οικονομία και τις διασυνοριακές σχέσεις.

Οι έλεγχοι στα σύνορα «δεν θα είναι πλήρεις», αλλά επιλεκτικοί και προσωρινοί, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και τον έλεγχο της παράτυπης μετανάστευσης – αυτό σημαίνει ότι δεν θα ελέγχονται όλοι οι άνθρωποι και όλα τα εμπορεύματα. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, οι έλεγχοι «θα είναι δειγματοληπτικοί και θα γίνονται σε επιλεγμένα σημεία», χωρίς σταθερά σημεία ελέγχου. Σύμφωνα με τις αναφορές, κάθε άτομο που διασχίζει τα γερμανικά σύνορα μπορεί να σταματήσει για σχετικό έλεγχο, ενώ οι έλεγχοι θα στοχεύουν κυρίως σε οχήματα και άτομα που θεωρούνται ύποπτα βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Η Γερμανίδα υπουργός Εσωτερικών, Νάνσι Φαίζερ, δήλωσε ότι οι έλεγχοι θα διεξάγονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι μεγάλες καθυστερήσεις και οι κυκλοφοριακές συμφόρησεις στα σύνορα, ενώ υποσχέθηκε ότι οι διαδικασίες θα είναι στενά συντονισμένες με τις γειτονικές χώρες. Ωστόσο, αναφέρθηκε ότι δεν θα υπάρχουν «πλήρεις έλεγχοι» και ότι η κυκλοφορία των οχημάτων και των εμπορευμάτων δεν θα επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό, εκτός από περιπτώσεις στοχευμένων ελέγχων.

Επιπλέον, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας έχει ανακοινώσει ότι οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται όχι μόνο από ένστολους αστυνομικούς, αλλά και από άνδρες με πολιτικά, για να ενισχυθεί η απρόβλεπτη φύση των ελέγχων, καθώς θα επικεντρώνονται στην αποτροπή της παράνομης εισόδου μεταναστών και στην αποτροπή πιθανών απειλών για την ασφάλεια.

