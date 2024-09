Γερμανία: Τι κρύβεται πίσω από τη νέα μεταναστευτική πολιτική – H κόντρα κυβέρνησης-αντιπολίτευσης και το φάντασμα της ακροδεξιάς

Αυτό που κοντεύει σχεδόν να διαλύσει την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική είναι στην πραγματικότητα ένα εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι μεταξύ του κυβερνητικού συνασπισμού στην Γερμανία και της αντιπολίτευσης των Χριστιανοδημοκρατών και των ομοϊδεατών τους στην Βαυαρία (CDU/CSU). Πίσω του βέβαια κρύβονται οι άνοδος της ακροδεξιάς και τα άλυτα προβλήματα των πολιτών σε όλη την Ευρώπη.

Η κοινοβουλευτική ομάδα της συντηρητικής αντιπολίτευσης (CDU/CSU) έφερε μια αμφιλεγόμενη πρόταση για το άσυλο. Ουσιαστικά απαιτεί όλοι οι πρόσφυγες που θέλουν να εισέλθουν στη Γερμανία μέσω άλλης χώρας της ΕΕ (“κανόνας του Δουβλίνου”) να επαναπροωθούνται στα σύνορα. Το CDU/CSU θέλει αυτές τις επαναπροωθήσεις σε όλα τα γερμανικά σύνορα. Ωστόσο, ο κυβερνητικός συνασπισμός (SPD, οι Πράσινοι και το FDP) το απέρριψαν. Και μετά άλλαξαν γνώμη. Στελέχη από το SPD και το FDP δήλωσαν ότι εξακολουθούν να είναι διατεθειμένοι να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις του CDU/CSU.

Καθώς η Γερμανία περιβάλλεται από ασφαλείς τρίτες χώρες, η πρόταση αυτή θα μπορούσε να σταματήσει το μαζικό κύμα μετανάστευσης. “Οι συνολικές απορρίψεις στα εσωτερικά σύνορα της Γερμανίας είναι νομικά επιτρεπτές, είναι πρακτικά εφικτές και είναι πλέον απαραίτητες ενόψει της τρέχουσας κατάστασης”, αναφέρει η πρόταση την οποία είναι σε θέση να γνωρίζει η BILD, όπως τουλάχιστον γράφει σήμερα.

Αν οι Φιλελεύθεροι (FDP) ψηφίσουν την πρόταση της αντιπολίτευσης τότε κινδυνεύει να διαλυθεί ο κυβερνητικός συνασπισμός του Σολτς. Η αντιπολίτευση εκτιμά ότι η κυβέρνηση δεν θέλει στην πραγματικότητα να ψηφίσει την πρότασή της. Διότι ο κυβερνητικός συνασπισμός έχει προ πολλού αποφασίσει να συνεχίσει να επιτρέπει την είσοδο στη χώρα μεταναστών από ασφαλείς τρίτες χώρες, αλλά δεν μπορεί να το πει δημόσια.

German police carried out random checks at the border with Austria after the government announced tighter controls at all of its land borders to tackle irregular migration https://t.co/po23wQD3oh pic.twitter.com/VhedjbPf7Q

— Reuters (@Reuters) September 10, 2024