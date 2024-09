Κακοκαιρία Boris: Συγκλονιστικά βίντεο από τις φονικές πλημμύρες σε κεντρική και ανατολική Ευρώπη – 7 νεκροί και 4 αγνοούμενοι

Αντιμέτωπες με φονικές και καταστροφικές πλημμύρες βρίσκονται αρκετές χώρες στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, με το πέρασμα της κακοκαιρίας Boris να είναι σφοδρότατο. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ρουμανία, Πολωνία και Αυστρία ενώ ακόμη 4 αγνοούνται στη Τσεχία.

Δρόμοι, σπίτια και τεράστιες γεωργικές εκτάσεις εξαφανίστηκαν κάτω από τα ορμητικά νερά, με αποτέλεσμα οι αρχές να προχωρήσουν σε εκκενώσεις.

Ο αριθμός των νεκρών από το πέρασμα της φονικής κακοκαιρίας Boris στη Ρουμανία ανήλθε σε 5, μετά τον εντοπισμό σήμερα ενός ακόμη ανθρώπου στην ίδια περιοχή με τα υπόλοιπα θύματα και την πλέον πληγείσα από την κακοκαιρία, το Γκαλάτι (νοτιοανατολικά), όπου επηρεάστηκαν 5.000 νοικοκυριά.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών στη χώρα ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι: «Μετά τα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, στην περιοχή Σλομπόζια Κονάτσι εντοπίστηκε άλλος ένας νεκρός και ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανήλθε σε πέντε».

Συνολικά 700 σπίτια πλημμύρισαν μόνο στο χωριό Σλομπόζια Κονάτσι, δήλωσε ο δήμαρχος της περιοχής Εμίλ Ντράγκομιρ, στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό Digi24, κάνοντας λόγο για “καταστροφή ασυνήθιστης κλίμακας”. “Είχαμε πλημμύρες και πριν από 11 χρόνια, αλλά δεν ήταν τόσο σοβαρό”, πρόσθεσε ο ίδιος, λέγοντας ότι ο κεντρικός δρόμος μοιάζει με χείμαρρο.

Ο Ντράγκου Στεφάν, 52 ετών, που εργάζεται στην περιοχή, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι προσπάθησε “να σώσει κάτι” αλλά ήταν “μάταιος κόπος γιατί το νερό έφθασε πολύ γρήγορα”.

Ο Ρουμάνος πρόεδρος Κλάους Γιοχάνις, σε ανακοίνωσή του, απηύθυνε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. “Για άλλη μια φορά είμαστε αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, που γίνονται ολοένα και πιο αισθητές στην ευρωπαϊκή ήπειρο”, δήλωσε ο αρχηγός του κράτους. “Θα πρέπει να συνεχίσουμε να αναμένουμε ακραία καιρικά φαινόμενα”.

#Floods in eastern #Romania kill at least four people as #rain batters central #Europe triggered by #StormBoris Tens of thousands of households were left without power in Romania and the #CzechRepublic , pic.twitter.com/YAas2Jkn77

Massive #floods🌊 due to extreme rainfall in Galați in the region of Western #Moldavia in eastern #Romania 🇷🇴 (14.09.2024)

For more info about what is going on with our #planet🌍 watch the forum Global Crisis. The Responsibility

🔵 https://t.co/lmp1sxJny6 pic.twitter.com/exBRIC254X

— Alex Terry (@AlexTerry17482) September 15, 2024