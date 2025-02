Γερμανία: ΗΠΑ Ιαπωνία και Νότια Κορέα επιμένουν στην αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας

Oι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας συναντήθηκαν το Σάββατο (15/2) στο Μόναχο – στην πρώτη τους συνάντηση από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο –, και υπογράμμισαν πως είναι αποφασισμένοι να διασφαλίσουν «την πλήρη αποπυρηνικοποίηση» της Βόρειας Κορέας.

Κατά τη συνάντηση στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, ο ιάπωνας ΥΠΕΞ Τακέσι Ιουάγια και ο νοτιοκορεάτης ομόλογός τους Τσο Τάε-γιολ επιβεβαίωσαν επίσης «την ακλόνητη τριμερή συνεργασία τους», σύμφωνα με κοινή δήλωση που εκδόθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι τρεις υπουργοί εξέφρασαν «βαθιά ανησυχία για τα πυρηνικά και βαλλιστικά προγράμματα της Βόρειας Κορέας, καθώς και τις κακόβουλες ενέργειές της, συμπεριλαμβανομένων της κλοπής κρυπτονομισμάτων και της αυξανόμενης στρατιωτικής συνεργασίας της με τη Ρωσία», αναφέρει η κοινή δήλωση. Υπογράμμισαν εξάλλου πως «δεν θα ανεχθούν οποιαδήποτε πρόκληση ή απειλή στα εδάφη τους».

