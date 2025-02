Ιταλία: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από πυροβολισμούς στο Μιλάνο

Ένας άνδρας σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε σοβαρά από τα πυρά αγνώστου μέσα σε αρτοποιείο στο Μιλάνο, όπως μεταδίδει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

#Milano … #15febbraio … “ #Sparatoria a #Milano : un morto e un ferito. #Killer in #fuga dopo l’ #omicidio . Agguato a colpi di #pistola avvenuto #sabato sera in piazzale Gambara a #Milano . Attorno alle 18.30, il silenzio è stato squarciato dalla #sparatoria all’interno di una… pic.twitter.com/5MtW6Q02WA

Η επίθεση σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου στην Piazzale Gambara. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SKY TG24, δύο Ουκρανοί (ηλικίας 49 και 26 ετών) μπήκαν στο κατάστημα για να πάρουν κάτι να φάνε. Ο δράστης φέρεται να τους παρακολουθούσε και, μόλις ο καταστηματάρχης απομακρύνθηκε για να φέρει την παραγγελία, πυροβόλησε τους δύο άνδρες και στη συνέχεια διέφυγε.

Sparatoria in un panificio a Milano in piazzale Gambara: un morto e un ferito grave. In fuga il killer pic.twitter.com/4ffNbyrHzX

