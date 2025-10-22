Γαλλία: Μια μηχανή Enigma και μια σπάνια αριθμομηχανή του Πασκάλ θα βγουν σε δημοπρασία τον Νοέμβριο στο Παρίσι

Γαλλία: Μια μηχανή Enigma και μια σπάνια αριθμομηχανή του Πασκάλ θα βγουν σε δημοπρασία τον Νοέμβριο στο Παρίσι

Μια μηχανή Enigma, με την οποία οι Ναζί κρυπτογραφούσαν τις επικοινωνίες των υποβρυχίων τους κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, θα βγει σε δημοπρασία στο Παρίσι στις 18 Νοεμβρίου. Η μηχανή, που αποτιμάται στις 200.000 – 300.000 ευρώ, κατασκευάστηκε το 1941 κατ’ απαίτηση του ναυάρχου Καρλ Ντένιτς, «ώστε να αντιμετωπιστούν οι επανειλημμένες επιτυχίες των Συμμάχων εναντίον των γερμανικών υποβρυχίων» ανέφερε ο οίκος δημοπρασιών Christie’s.

Έχοντας τέσσερις ρότορες, το μοντέλο Enigma M4 που θα δημοπρατηθεί, στην Γαλλία,  διαθέτει περισσότερα εξαρτήματα από όλα τα προηγούμενα. Οι μηχανές έστελναν κρυπτογραφημένα μηνύματα στα γερμανικά υποβρύχια και οι Σύμμαχοι αδυνατούσαν να τα αποκρυπτογραφήσουν.

Οι μηχανές Enigma αποκωδικοποιήθηκαν τελικώς από τη βρετανική αντικατασκοπεία χάρη στο έργο των Άλαν Τούρινγκ και Τζο Ντες, έργο το οποίο οδήγησε, στην συνέχεια, στην ανάπτυξη του πρώτου προγραμματίσιμου ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Στις 18 Νοεμβρίου θα δημοπρατηθεί επίσης ένα εκκρεμές με κινούμενη αστρονομική σφαίρα της εποχής του Λουδοβίκου ΙΕ΄. Η αξία του αποτιμάται στις 400.000 – 600.000 ευρώ.

Την επομένη, πάντα στο Παρίσι, είναι προγραμματισμένη η δημοπρασία μιας από τις εννέα εναπομείνασες «Πασκαλίνες», τις πρώτες αριθμομηχανές που κατασκεύασε το 1642 ο Γάλλος μαθηματικός Μπλεζ Πασκάλ. Εκτιμάται ότι θα πουληθεί έναντι 2-3 εκατομμυρίων ευρώ.

 

