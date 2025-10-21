Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 1-0 (Α’ ημίχρονο): Live ο αγώνας των «ερυθρόλευκων» για την 3η αγωνιστική του Champions League

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

26′ Πίεσε ο Ολυμπιακός, με γύρισμα του Ποντένσε… Ο Μαρτίνς είδε το σουτ του να χτυπάει στον Κουντέ και μετά έπεσε ο Πορτογάλος σε μαρκάρισμα του Γιαμάλ.

Η ανάρτηση της Μπαρτσελόνα για το γκολ του Φερμίν Λόπεθ

20′ Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό: Ο Τσικίνιο πασάρει στον Ντάνι Γκαρθία, εκείνος το σουτ, η κόντρα και κόρνερ.

Ο Ράσφορντ με απευθείας εκτέλεση φάουλ, είδε τη μπάλα να περνάει δίπλα από το δεξί δοκάρι του Τζολάκη. Γκολ για την Μπαρτσελόνα . Ο Φερμίν Λόπεθ, πήρε τη μπάλα, έδωσε στον Γιαμάλ, ο Τζολάκης έπεσε και τον έκλεισε, η μπάλα πήγε πίσω στον Φερμίν κι η μπάλα στην προσπάθειά του κατέληξε στα δίχτυα.

. Ο Φερμίν Λόπεθ, πήρε τη μπάλα, έδωσε στον Γιαμάλ, ο Τζολάκης έπεσε και τον έκλεισε, η μπάλα πήγε πίσω στον Φερμίν κι η μπάλα στην προσπάθειά του κατέληξε στα δίχτυα. Μεγάλη φάση για τη Μπαρτσελόνα! Ο Μπαλντέ γύρισε ωραία τη μπάλα, από το συνδυασμό με τον Ντρο, στον Ράσφορντ κι ο Άγγλος με το γόνατο βρήκε τη μπάλα για να τη στείλει άουτ

2′ Μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό! Λάθος στην άμυνα, ο Τσικίνιο πήρε τη μπάλα, έδωσε στον Ποντένσε και το σουτ του Πορτογάλου έξω από την περιοχή το έβγαλε σε κόρνερ ο αντίπαλος κίπερ.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Στο τέρμα ξεκινά ο Τζολάκης, ενώ την αμυντική τετράδα αποτελούν οι Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσος και Κοστίνια. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα βρεθούν οι Ντάνι Γκαρθία και Έσε, οι οποίοι θα έχουν τον ρόλο να κρατήσουν τη συνοχή και να «κόψουν» τον ρυθμό των Ισπανών. Μπροστά τους, σε πιο επιθετικούς ρόλους, θα κινούνται οι Τσικίνιο, Ποντένσε και Ζέλσον, στηρίζοντας τον μοναδικό προωθημένο Ελ Καμπί, που θα αναλάβει την ευθύνη της επίθεσης.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι Πασχαλάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Ντιόγκο Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Μπρούνο, Πνευμονίδης, Μουζακίτης και Ταρέμι, έτοιμοι να προσφέρουν λύσεις αν το απαιτήσουν οι συνθήκες του αγώνα.

Η ενδεκάδα της Μπαρτσελόνα

Ο σχηματισμός της Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ: Σέζνι στο τέρμα, άμυνα με Κουντέ, Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρθία και Μπαλντέ. Στον άξονα οι Κασάδο και Πέδρι και μπροστά τους ο Ντρο Φερνάντες. Άκρα με Φερμίν Λόπεθ και Γιαμάλ και φορ ο Ράσφορντ.

Δείτε φωτογραφίες από την προθέρμανση