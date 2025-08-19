Έγκυος κατέστρεψε το αυτοκίνητο του πρώην της με γκλίτερ και αλάτι – Πόζαρε χαμογελαστή στη φωτογραφία σύλληψης

Έγκυος κατέστρεψε το αυτοκίνητο του πρώην της με γκλίτερ και αλάτι – Πόζαρε χαμογελαστή στη φωτογραφία σύλληψης

Μια πρωτοφανής ιστορία εκδίκησης από το Κεντάκι, στις ΗΠΑ, κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με πρωταγωνίστρια μια έγκυο γυναίκα που κατηγορείται ότι κατέστρεψε ολοκληρωτικά το αυτοκίνητο του πρώην συντρόφου της, αφήνοντας πίσω της ζημιές αξίας δεκάδων χιλιάδων δολαρίων και μια… θεαματική πόζα στη φωτογραφία της σύλληψής της από την αστυνομία.

Η 31χρονη Στέφανι Καρλκβιστ, σύμφωνα με την αστυνομία, ξέσπασε στο όχημα του πρώην της έπειτα από καβγά στις αρχές του περασμένου μήνα.

Οι πράξεις της περιλάμβαναν το να ρίξει αλάτι στο ντεπόζιτο καυσίμων, να γεμίσει τους αεραγωγούς του κλιματισμού με γκλίτερ, να σκίσει το λάστιχο, να ραγίσει το παρμπρίζ και τον καθρέφτη, αλλά και να σπάσει την οθόνη του ραδιοφώνου.

Ο πρώην της κατέθεσε στην αστυνομία ότι η γυναίκα είχε σκίσει το λάστιχο ήδη από τις 6 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια ενός προηγούμενου καβγά, αλλά ότι όλες οι υπόλοιπες ζημιές έγιναν στις 15 Ιουλίου.

Το αποτέλεσμα, όπως ανέφερε, ήταν το αυτοκίνητο να θεωρηθεί ολοσχερώς κατεστραμμένο, με το κόστος επισκευής να φτάνει τα 12.464 δολάρια.

Η ίδια φέρεται να παραδέχθηκε τις πράξεις της στον οδηγό του γερανού που μετέφερε το όχημα, ενώ τηλεφώνησε και στη μητέρα του θύματος για να της πει τι είχε συμβεί.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, έστειλε μήνυμα στον πρώην της μέσω Instagram για να ζητήσει συγγνώμη, γράφοντας ότι ήταν αγχωμένη «εξαιτίας της εγκυμοσύνης».

Κατά την ανάκρισή της, η Καρλκβιστ παραδέχθηκε ότι «ράγισε το παρμπρίζ» και ότι «έβαλε γκλίτερ στους αεραγωγούς», ωστόσο υποστήριξε ότι οι υπόλοιπες ζημιές προήλθαν επειδή το όχημα είχε «αποσυρθεί» για αλλαγή λαδιών και άλλες απαραίτητες συντηρήσεις.

Η 31χρονη συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Κέντρο Κράτησης της κομητείας Μάντισον, όπου κατηγορείται για κακούργημα φθοράς ξένης περιουσίας και κρατείται με εγγύηση 12.000 δολαρίων.

Στη φωτογραφία της σύλληψης, πάντως, δεν έδειξε καμία μεταμέλεια, χαμογελώντας πλατιά στον φακό.

