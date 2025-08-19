Διάσωση γυναίκας σε φουσκωτό κροκόδειλο και 2 εφήβων σε στρώμα θαλάσσης – Ισχυροί άνεμοι τους παρέσυραν στα ανοιχτά

Enikos Newsroom

διεθνή

Διάσωση γυναίκας σε φουσκωτό κροκόδειλο και 2 εφήβων σε στρώμα θαλάσσης – Ισχυροί άνεμοι τους παρέσυραν στα ανοιχτά

Μια ασυνήθιστη αλλά επικίνδυνη διάσωση καταγράφηκε στη Σκωτία, όταν μια γυναίκα πάνω σε φουσκωτό κροκόδειλο και δύο έφηβοι σε ένα στρώμα θαλάσσης παρασύρθηκαν από τον άνεμο στα ανοιχτά της θάλασσας και χρειάστηκε η επέμβαση των σωστικών συνεργείων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία Ayr το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 5 μ.μ., όταν ειδοποιήθηκαν οι ναυαγοσώστες και οι ακτοπλοϊκές ομάδες διάσωσης για δύο εφήβους που «αντιμετώπιζαν πρόβλημα».


Οι διασώστες κατάφεραν να τους φέρουν πίσω με ασφάλεια στην ακτή, όπου, όπως ανακοινώθηκε, «τους δόθηκαν συμβουλές ασφαλείας» από την ακτοφυλακή.

Λίγη ώρα αργότερα, στο ίδιο σημείο, μια γυναίκα που καθόταν πάνω σε έναν φουσκωτό κροκόδειλο παρασύρθηκε επίσης στη θάλασσα και χρειάστηκε να σωθεί από λουόμενους.

Εκπρόσωπος της ακτοφυλακής επιβεβαίωσε ότι και οι τρεις είναι «ασφαλείς και καλά» και πρόσθεσε: «Παρέμειναν πάνω στα φουσκωτά τους, αλλά τους παρέσυρε ο αέρας στη θάλασσα».

Το περιστατικό έρχεται λίγους μήνες μετά από παρόμοιο συμβάν στο Hoylake του Wirral, τον Μάιο, όταν δύο γυναίκες παρασύρθηκαν στη θάλασσα πάνω σε φουσκωτό κροκόδειλο χωρίς να φορούν σωσίβια.

Πηγή: Daily Mail


