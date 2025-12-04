ΕΕ: Παραιτήθηκε η Μογκερίνι από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης

Η πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φεντερίκα Μογκερίνι, παραιτήθηκε από τη θέση της πρύτανη του Κολλεγίου της Ευρώπης, μεταδίδει το Politico.

Σε δήλωσή της, η Μογκερίνι ανέφερε: «Σύμφωνα με την απόλυτη αυστηρότητα και αμεροληψία με την οποία πάντα εκτελούσα τα καθήκοντά μου, σήμερα αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση της πρύτανη του Κολλεγίου της Ευρώπης και διευθύντριας της Διπλωματικής Ακαδημίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η Μογκερίνι και ένας από τους ανώτερους διπλωμάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρώην γενικός γραμματέας της EEAS (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης), Στέφανο Σανίνο, τέθηκαν υπό κράτηση την Τρίτη και αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι, έπειτα από έφοδο της βελγικής αστυνομίας στο πλαίσιο έρευνας για απάτη.

Ο Σανίνο παραιτήθηκε από τη θέση του στην Επιτροπή την Τετάρτη.

Η αστυνομία έκανα έρευνες στην EEAS και στο Κολλέγιο της Ευρώπης για φερόμενη διαφθορά κατά τη δημιουργία μιας ακαδημίας κατάρτισης διπλωματών.