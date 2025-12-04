Ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στην Πάργα – Έπεσαν πυροβολισμοί, ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Ήπειρο για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, που διέπραξαν ένοπλη ληστεία το πρωί της Πέμπτης (4/12) σε κοσμηματοπωλείο στην Πάργα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων που βρίσκονταν κοντά στο κοσμηματοπωλείο, οι δράστες, 4-5 άτομα, ήταν οπλισμένοι. Εισέβαλαν στο κοσμηματοπωλείο, απείλησαν τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού και άρπαξαν μετρητά και κοσμήματα.

Κατά τη διαφυγή τους, οι δράστες ήρθαν αντιμέτωποι με άνδρες του Λιμενικού οι οποίοι βρίσκονταν στην παραλία της Πάργας. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν στον αέρα, προκειμένου να αποτρέψουν τους λιμενικούς να τους πλησιάσουν.

Οι ληστές εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν για την διαφυγή τους, γιατί έπαθε λάστιχο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το όχημα φέρει ίχνη από πυροβολισμούς.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, στην προσπάθειά του να προστατέψει την περιουσία του, κυνήγησε τους δράστες και πυροβόλησε εναντίον τους.

Οι αστυνομικοί αξιοποιούν το υλικό από κάμερες ασφαλείας και τις μαρτυρίες των αυτοπτών μαρτύρων, προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη των δραστών.