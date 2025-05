Ed Gale: Πέθανε ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον Chucky στις ταινίες τρόμου – Το σκάνδαλο που τον στιγμάτισε

Πέθανε σε ηλικία 61 ετών ο Ed Gale, ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον εμβληματικό χαρακτήρα του Chucky στις πρώτες ταινίες του «Child’s Play» (Η κούκλα του Σατανά), δίνοντας σώμα και κίνηση στη διαβόητη φονική κούκλα πίσω από την τεχνολογία των animatronics.

Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε από συγγενικά του πρόσωπα και προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς η καριέρα του σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά θεατών ταινιών τρόμου, αλλά το όνομά του είχε εμπλακεί πρόσφατα και σε σοβαρές καταγγελίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, ο Gale άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη σε μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας στο Λος Άντζελες.

Τον θάνατό του επιβεβαίωσε και η ανιψιά του, Kayse, με μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook. «Με βαριά καρδιά και με ένα εκπληκτικά ελαφρύ φέρετρο, ανακοινώνουμε τον αιφνίδιο θάνατο του θείου μας», έγραψε.

«Ο Ed Gale έκανε την τελευταία του υπόκλιση και τώρα πρωταγωνιστεί στη μεταθανάτια ζωή».

Η ίδια αναφέρθηκε στην καριέρα του ηθοποιού, ο οποίος συμμετείχε σε περισσότερες από 130 ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και διαφημίσεις. «Με αυτό το ευρύ φάσμα έργου, αφήνει πίσω του μια κληρονομιά γεμάτη αμφισβητήσιμο φωτισμό και καταπληκτικές ατάκες».

«Ο αγαπημένος ρόλος του Ed ήταν αυτός του “διασκεδαστικού θείου”. Η αγάπη του ήταν να μοιράζεται τον ενθουσιασμό του για τη βιομηχανία του θεάματος και τη μαγεία του Χόλιγουντ με τις ανιψιές του. Είχε ένα απίστευτο γέλιο, και θα μας λείψει. Αναπαύσου στην αγάπη, γκρινιάρη», έγραψε στην ανάρτησή της.

Ο Gale γεννήθηκε στο Μίσιγκαν, με τη γεννητική διαταραχή του νανισμού.

Έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 1986 στην ταινία «Howard the Duck», στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Δύο χρόνια αργότερα, έγινε γνωστός ως Chucky στο πρώτο «Child’s Play» του 1988, σε σκηνοθεσία Tom Holland. Επανέλαβε τον ρόλο στην ταινία «Child’s Play 2» του 1990 και στο «Bride of Chucky» του 1998.

Εκτός από τις ταινίες τρόμου, εμφανίστηκε στο «Spaceballs», στο «The Jungle Book» και στο «Tiptoes».

Στην τηλεόραση, συμμετείχε στην παιδική σειρά των ’90s «Land of the Lost», ενώ έκανε και εμφανίσεις στις σειρές «Weird Science», «Family Matters», «Sabrina the Teenage Witch» και «My Name Is Earl».

Ωστόσο, η καριέρα του Gale ήρθε πρόσφατα αντιμέτωπη με ένα σοβαρό σκάνδαλο.

Το 2023, ο ηθοποιός βρέθηκε υπό έρευνα από το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες, αφού παραδέχτηκε στην ομάδα «Creep Catchers Unit» ότι αποπειράθηκε να ζητήσει σεξουαλικές υπηρεσίες από ανήλικα άτομα, όπως ανέφερε η Los Angeles Times.

Οι αρχές φέρεται να κατέσχεσαν τα κινητά του τηλέφωνα κατά τη διάρκεια εφόδου στο σπίτι του, χωρίς όμως να του απαγγελθούν επίσημα κατηγορίες.

Η έρευνα βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη τη στιγμή του θανάτου του.