Το παρασκήνιο πίσω από το «διαζύγιο» Μασκ – Τραμπ: Το mega deal για την τεχνητή νοημοσύνη στη Μέση Ανατολή και η ενόχλησή του

Ο Έλον Μασκ, άλλοτε στενός σύμβουλος και ένθερμος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, απομακρύνεται πλέον σταδιακά από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, καθώς στρέφει την προσοχή του πίσω στις επιχειρήσεις του και εκφράζει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για την πολιτική σκηνή της Ουάσιγκτον.

Παρότι διατηρεί ακόμη καλές σχέσεις με τον Τραμπ, όπως αναφέρουν αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, ο Μασκ δηλώνει απογοητευμένος από τα εμπόδια που συνάντησε κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής του εμπλοκής μέσω -μεταξύ άλλων- του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας των ΗΠΑ (DOGE) και φαίνεται να επανεξετάζει την αξία της συμμαχίας του με τον Ρεπουμπλικανό Πρόεδρο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το βράδυ της Τετάρτης, ο Μασκ επιβεβαίωσε επισήμως για πρώτη φορά ότι η θητεία του ως κυβερνητικού υπαλλήλου φτάνει στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Τραμπ «για την ευκαιρία να μειώσω τις σπατάλες στις δαπάνες».

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.

The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.

— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025