Έλον Μασκ: Μήνυση εναντίον του κατέθεσε η OpenAI για «παρενόχληση» και δυσφήμιση – «Ήθελε να μας συγχωνεύσει με την Tesla»

Η σύγκρουση μεταξύ της OpenAI και του Έλον Μασκ κλιμακώνεται πλέον και στα δικαστήρια, με την εταιρεία που ανέπτυξε το ChatGPT να καταθέτει μήνυση κατά του δισεκατομμυριούχου, κατηγορώντας τον για παρενόχληση και ζητώντας από ομοσπονδιακό δικαστή στις ΗΠΑ να τον εμποδίσει από «οποιαδήποτε περαιτέρω παράνομη και αθέμιτη ενέργεια» εναντίον της.

Η OpenAI προχώρησε στην αντεπίθεση έπειτα από τις επανειλημμένες αγωγές που υπέβαλε εναντίον της ο Μασκ το περασμένο έτος, κατηγορώντας την ότι πρόδωσε τον αρχικό της σκοπό βάζοντας το κέρδος πάνω από το κοινό καλό.

Τι αναφέρει η αγωγή

Η OpenAI ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ ότι καταθέτει μήνυση κατά του Μασκ, δηλώνοντας: «Οι ασταμάτητες ενέργειες του Έλον εναντίον μας είναι απλώς τακτικές κακής πίστης για να επιβραδύνει την OpenAI και να πάρει τον έλεγχο των κορυφαίων καινοτομιών στην τεχνητή νοημοσύνη προς προσωπικό του όφελος».

Η αγωγή κατατέθηκε την Τετάρτη στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Βόρειας Περιφέρειας της Καλιφόρνια και κατηγορεί τον Μασκ για επαναλαμβανόμενη «παρενόχληση», ζητώντας από τον δικαστή να τον εμποδίσει από οποιαδήποτε «περαιτέρω παράνομη και αθέμιτη ενέργεια».

Στα έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο, η εταιρεία αναφέρει: «Μέσα από επιθέσεις στον Τύπο, κακόβουλες εκστρατείες που μεταδίδονται στους πάνω από 200 εκατομμύρια ακόλουθους του Μασκ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ελέγχει, προσχηματικά αιτήματα για εταιρικά αρχεία, παρενοχλητικές νομικές αξιώσεις και μία ψευδή προσφορά εξαγοράς των περιουσιακών στοιχείων της OpenAI, ο Μασκ έχει δοκιμάσει κάθε εργαλείο που διαθέτει για να μας βλάψει».

“Musk could not tolerate seeing such success for an enterprise he had abandoned and declared doomed,” read a suit by OpenAI co-founder Sam Altman. https://t.co/7mWt7WZQkl — HuffPost (@HuffPost) April 11, 2025



Η εταιρεία ζητά από το δικαστήριο όχι μόνο να εμποδίσει τον Μασκ από μελλοντικές επιθέσεις, αλλά και να «λογοδοτήσει για τη ζημιά που έχει ήδη προκαλέσει».

Η δίκη με ενόρκους αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη του 2026.

«Σήμερα, καταθέσαμε αγωγή για να τον σταματήσουμε», ανέφερε η OpenAI σε επόμενο tweet. «Διαδίδει ψευδείς πληροφορίες για εμάς. Στην πραγματικότητα ετοιμαζόμαστε να δημιουργήσουμε το καλύτερα εξοπλισμένο μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που έχει δει ποτέ ο κόσμος».

He’s been spreading false information about us. We’re actually getting ready to build the best-equipped nonprofit the world has ever seen – we’re not converting it away. More info here: https://t.co/oCHU0MUAoL — OpenAI Newsroom (@OpenAINewsroom) April 9, 2025



Η εταιρεία ισχυρίστηκε επιπλέον πως «Ο Έλον ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε πραγματικά για την αποστολή. Πάντα είχε τη δική του ατζέντα. Προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο της OpenAI και να τη συγχωνεύσει με την Tesla ως κερδοσκοπική – τα δικά του emails το αποδεικνύουν. Όταν δεν έγινε το δικό του, τα παράτησε».

Σε άλλη ανάρτηση, η OpenAI πρόσθεσε: «Ο Έλον είναι αναμφίβολα ένας από τους σπουδαιότερους επιχειρηματίες της εποχής μας. Αλλά αυτές οι τακτικές είναι απλώς ιστορία που επαναλαμβάνεται – ο Έλον ενδιαφέρεται μόνο για τον Έλον».

Η απάντηση του Μασκ και το ιστορικό με την OpenAI

Ο ίδιος ο Μασκ απάντησε μέσω της πλατφόρμας Χ, με το δικό του δηκτικό σχόλιο, χρησιμοποιώντας -όπως και στο παρελθόν- τη λέξη «scam» (απάτη, εξαπάτηση) για να χαρακτηρίσει τον CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.

«Ο Scam Άλτμαν ξαναχτυπά».

Scam Altman is at it again — Elon Musk (@elonmusk) April 10, 2025



Ο Μασκ εγκατέλειψε την OpenAI το 2018 και ίδρυσε τη δική του εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, την xAI. Η προσπάθεια εξαγοράς της OpenAI τον Φεβρουάριο, ύψους 97,4 δισ. δολαρίων, είχε υποστηρικτές μεταξύ άλλων και την xAI, καθώς και επενδυτικά κεφάλαια, μεταξύ των οποίων και αυτό του Τζο Λόνσντεϊλ, συνιδρυτή της Palantir.

Η πρόταση απορρίφθηκε αμέσως από τον Άλτμαν, ο οποίος απάντησε στο Χ: «Όχι ευχαριστώ, αλλά θα αγοράσουμε το Twitter για 9,74 δισ. δολάρια αν θέλεις».

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want — Sam Altman (@sama) February 10, 2025



Υπενθυμίζεται ότι ο Μασκ αγόρασε το Twitter (το οποίο μετονόμασε σε Χ) το 2022 έναντι 44 δισ. δολαρίων.

Ο επικεφαλής της Tesla έχει δημοσίως κατηγορήσει την OpenAI ότι έχει εγκαταλείψει τον αρχικό φιλανθρωπικό της σκοπό με τη δημιουργία θυγατρικής που επιδιώκει το κέρδος, προκειμένου να προσελκύσει επενδύσεις – με κυριότερη τη Microsoft.

Η OpenAI υποστηρίζει ότι το νέο επιχειρηματικό μοντέλο είναι απαραίτητο για να αναπτύξει τα πιο εξελιγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Τον περασμένο μήνα, η OpenAI συγκέντρωσε 40 δισ. δολάρια σε χρηματοδότηση από την SoftBank και άλλους επενδυτές, με τη συνολική αποτίμηση της εταιρείας να φτάνει τα 300 δισ. δολάρια.

Όπως έχει ανακοινώσει, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια αυτά για να «επεκτείνει τα όρια της έρευνας στην τεχνητή νοημοσύνη» και να ενισχύσει τις υπολογιστικές της υποδομές, ώστε να προσφέρει ακόμη πιο ισχυρά εργαλεία στους περίπου 500 εκατομμύρια χρήστες του ChatGPT κάθε εβδομάδα.

Η OpenAI έχει βρεθεί στο επίκεντρο και εσωτερικών κρίσεων, με αποκορύφωμα την αποπομπή του Άλτμαν από το διοικητικό συμβούλιο το 2023, λόγω φερόμενης «έλλειψης ειλικρίνειας στην επικοινωνία». Ωστόσο, επανήλθε στη θέση του λιγότερο από μία εβδομάδα αργότερα, έπειτα από απειλές παραίτησης εκ μέρους πολλών εργαζομένων αν δεν επανέλθει στη θέση του.

Με πληροφορίες από: Guardian, Silicon