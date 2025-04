Φλόριντα: Συνετρίβη μικρό αεροσκάφος δίπλα σε πολυσύχναστο δρόμο – Συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο με καμένους φοίνικες και μεγάλο σύννεφο καπνού

Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη δίπλα σε πολυσύχναστο δρόμο κοντά στο αεροδρόμιο της Φλόριντα, στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, τυλίχθηκε στις φλόγες και προκάλεσε πανικό στην περιοχή Boca Raton, καθώς κατέληξε στις σιδηροδρομικές γραμμές δίπλα σε δρόμο ευρείας κυκλοφορίας, ενώ σύντομα ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία ευτυχώς τέθηκε υπό έλεγχο από τις αρχές.

Σύμφωνα με τις εικόνες και τα πλάνα που μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, διακρίνονται δύο σοροί καθώς ένα κατεστραμμένο όχημα, όπως αναφέρει και το NBC South Florida.

Συγκλονιστικά βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφοντας τα αποκαΐδια του αεροσκάφους και τις φλόγες που τύλιξαν τους φοίνικες κατά μήκος του δρόμου.

BREAKING: Photos from the scene of the plane crash in Boca Raton, Florida show significant damage to multiple vehicles. All three people onboard the Cessna 310R plane were killed, according to local emergency scanners.

Το αεροσκάφος, τύπου Cessna 310R, βρισκόταν στον αέρα για κάτι λιγότερο από 20 λεπτά πριν συντριβεί, σύμφωνα με το Flightradar24.

We're following reports of a crash of a small aircraft in Boca Raton. ADS-B data indicates the aircraft is Cessna 310R N8930N. The aircraft appears to have been trying to return to BCT shortly after takeoff.



Σε βίντεο που ανέβασε αυτόπτης μάρτυρας, φαίνεται μαύρος καπνός να απλώνεται πάνω από την περιοχή, ενώ στο βάθος ακούγονται σειρήνες.

Possible plane crash right outside my office today. Shook the whole building. Unfortunately I'm certain lives were lost here today. Thoughts and prayers to anyone who survived and the families of those who didn't.

If you're in @CityBocaRaton stay away from military trail near…

If you’re in @CityBocaRaton stay away from military trail near… pic.twitter.com/C1Zu2WCxHT

— D on X (@DrDronezChannel) April 11, 2025