Σλοβακία: Το κρέας αρκούδας θα διατίθεται προς πώληση αποφάσισε η κυβέρνηση – Σφοδρές αντιδράσεις από φιλοζωικές οργανώσεις

Η μη κυβερνητική οργάνωση «My sme les» («Είμαστε το δάσος») επέκρινε σήμερα την απόφαση της κυβέρνησης στη Σλοβακία να εγκρίνει τη διάθεση στην αγορά κρέατος αρκούδας, καταγγέλλοντας το «κρατικό σφαγείο» που προσφέρει κρέας προστατευόμενων ζώων και ενθαρρύνει τη λαθροθηρία.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Φίλιπ Κούφα, του ακροδεξιού κόμματος SNS, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook πως το κράτος αποφάσισε να εγκρίνει τη διάθεση προς πώληση κρέατος από αρκούδες που θανατώνονται, «επειδή το κρέας αρκούδας είναι βρώσιμο».

Slovakia Given Green Light to Eat Brown Bears — Meat to Hit Stores Next Week.

Authorities have approved the mass culling of brown bears after a series of fatal attacks on humans.

“We can’t live in a country where people are afraid to go into the forest,” said Prime Minister… pic.twitter.com/YaHNIt1ZH7

— NEXTA (@nexta_tv) May 28, 2025