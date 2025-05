Βίντεο: Συγκλονίζει Παλαιστίνιος πρέσβης στον ΟΗΕ – Η στιγμή που ξεσπά σε κλάματα αναφερόμενος στο δράμα της Γάζας

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει βίντεο από συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου θέμα συζήτησης ήταν η επισιτιστική κρίση στην Λωρίδα της Γάζας και η δυσκολία να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους που πλήττονται αφόρητα από την έλλειψη τροφίμων.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε ένα πολύ τεταμένο κλίμα, με τους εκπροσώπους του ΟΗΕ και του Ισραήλ να επιδίδονται σε μια άνευ προηγούμενου φραστική αντιπαράθεση με ανταλλαγή κατηγοριών για την κατάσταση.

Συγκλονίζει η στιγμή που ο πρέσβης της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ Ριγιάντ Μανσούρ ξέσπασε σε δάκρυα κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής ομιλίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, περιγράφοντας τον «αφόρητο» πόνο των παιδιών στη Γάζα.

Palestinian UN Ambassador Riyad Mansour broke down in tears during an emotional speech to the UNSC, describing the “unbearable” suffering of children in Gaza. pic.twitter.com/6OPAqMhH4W

