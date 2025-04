Δυτική Όχθη: Ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν 14χρονο με αμερικανική υπηκοότητα

Ένας Παλαιστίνιος έφηβος 14 ετών με αμερικανική υπηκοότητα σκοτώθηκε την Κυριακή από ισραηλινές δυνάμεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με παλαιστίνιο αξιωματούχο που επικαλέστηκε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εξουδετέρωσε έναν «τρομοκράτη».

Ο Όμαρ Μοχάμαντ Σαάτεχ Ραμπί, 14 ετών, σκοτώθηκε στην Τουρμούς Αΐγια και, όπως επιβεβαίωσε στο AFP ο δήμαρχος της πόλης, Αντίμπ Λάφι Σαλαμπί, είχε αμερικανική υπηκοότητα.

Israeli forces shot dead a Palestinian child holding US citizenship in the occupied West Bank on Sunday, a Palestinian official said.

Omar Muhammad Saadeh Rabee, a 14-year-old boy who was killed in Turmus Ayya, held US citizenship, the town’s mayor, Adeeb Lafi Shalabi, told… pic.twitter.com/dZrBjC16iL

— KUWAIT TIMES (@kuwaittimesnews) April 6, 2025