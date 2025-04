Τέμπη: Επιστολή του πανεπιστημίου της Πίζας στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την πυρόσφαιρα – «Να αφαιρεθούν από το πόρισμα οι αναφορές στο ίδρυμα»

Να τροποποιηθεί το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την τραγωδία των Τεμπών και συγκεκριμένα το κομμάτι που αφορά στα αίτια της πυρόσφαιρας, ζητεί το Πανεπιστήμιο της Πίζας, με επιστολή του, καλώντας τον οργανισμό να μην γίνεται αναφορά στο ίδρυμα επειδή δεν υπάρχει υπογεγραμμένη συμφωνία μεταξύ τους.

Η επιστολή του καθηγητή Gabriele Landucci συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών που έγινε την Παρασκευή.

Απρ 2025, 1:34 μμ, ο χρήστης «Gabriele Landucci <[email protected]>» έγραψε:

Good morning

the following text:

“47 External expertise was sought, in particular in relation to the possible causes and consequences of the fire that occurred immediately after the collision. This included: an expertise from RI.SE Research Institutes of Sweden, University of Ghent (BE), University of Pisa (IT), RST Labs (DE), and Professor of Chemical Engineering Mr. Konstandopoulos.”

is part of the section describing “Team of investigators and resources”. University of Pisa and related anonymous experts did not sign any agreement on that.

The document issued was not reviewed nor authorized by University of Pisa.

I need that the following actions are taken:

Modify the report, excluding University of Pisa from Section 2.4

Edit the remaining text, in order to cancel the two other occurrences of the report where explicit reference to University of Pisa is made (478, 488);

Exclude any further reference to University of Pisa involvement in this matter before and from now on

You cannot report any reference to University of Pisa without any signed agreement. My former communication is an informal and individual e-mail to Mr. Accou on January 9th 2025 in order for him to be aware about a scientific generic problem, in generic conditions, and totally out of the Tempi case or any possible case history.

Please let me know,

Regards,

Gabriele Landucci

Prof. Gabriele Landucci, PhD

Associate professor of chemical engineering

Department of Civil and Industrial Engineering, University of Pisa

Largo Lucio Lazzarino, 1, 56126, Pisa, Italy

Tel. +39-0502217907; e-mail: [email protected]

Μετάφραση της επιστολής

Καλημέρα

το ακόλουθο κείμενο:

«47 Αναζητήθηκε εξωτερική τεχνογνωσία, ιδίως σε σχέση με τα πιθανά αίτια και τις συνέπειες της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε αμέσως μετά τη σύγκρουση. Αυτή περιλάμβανε: εμπειρογνωμοσύνη από το RI.SE Research Institutes of Sweden, το Πανεπιστήμιο της Γάνδης (Βέλγιο), το Πανεπιστήμιο της Πίζας (Ιταλία), τα εργαστήρια RST Labs (Γερμανία), και τον Καθηγητή Χημικής Μηχανικής κ. Κωνσταντόπουλο.»

αποτελεί μέρος της ενότητας που περιγράφεται ως «Ομάδα ερευνητών και πόροι». Το Πανεπιστήμιο της Πίζας και οι συναφείς ανώνυμοι εμπειρογνώμονες δεν υπέγραψαν καμία συμφωνία για αυτό.

Το έγγραφο που εκδόθηκε δεν ελέγχθηκε ούτε εγκρίθηκε από το Πανεπιστήμιο της Πίζας.

Χρειάζεται να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες:

Να τροποποιηθεί η έκθεση, αφαιρώντας κάθε αναφορά στο Πανεπιστήμιο της Πίζας από την Ενότητα 2.4 («Ομάδα ερευνητών και πόροι»).

Να επεξεργαστείτε το υπόλοιπο κείμενο, ώστε να αφαιρεθούν οι δύο επιπλέον αναφορές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (στις παραγράφους 478 και 488).

Να αποκλειστεί οποιαδήποτε μελλοντική αναφορά σε συμμετοχή του Πανεπιστημίου της Πίζας στο συγκεκριμένο θέμα, τόσο εφεξής όσο και αναδρομικά.

Δεν επιτρέπεται καμία αναφορά στο Πανεπιστήμιο της Πίζας χωρίς την ύπαρξη υπογεγραμμένης συμφωνίας.

Η προηγούμενη επικοινωνία μου, μέσω ανεπίσημου και ατομικού e-mail προς τον κ. Accou στις 9 Ιανουαρίου 2025, είχε καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και στόχο να τον ευαισθητοποιήσει για ένα επιστημονικό ζήτημα γενικής φύσεως, υπό γενικές συνθήκες, και δεν σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την υπόθεση των Τεμπών ή με οποιοδήποτε άλλο ιστορικό περιστατικό”.

O Χρήστος Παπαδημητρίου, είχε ζητήσει να μη γίνεται πιθανολόγηση για τα αίτια της πυρόσφαιρας χωρίς να υπάρχει πιστοποίηση από ανώτατο επιστημονικό ίδρυμα

«Ο αναπληρωτής πρόεδρος ενημέρωσε ότι το θέμα είναι εξόχως σοβαρό και εισηγήθηκε να προχωρήσει οπωσδήποτε μετά από αυτήν την εξέλιξη και την στην ουσία ακύρωση της επίκλησης του πανεπιστημίου της Πίζας από το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, η άμεση επιβεβαίωση της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις προσομοιώσεις του δυστυχήματος με χρήση κατάλληλων μεθόδων υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD) στην προσπάθεια να αναζητηθούν τα αίτια της πυρόσφαιρας, του μοναδικού ανοικτού σημείου του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, με κάθε δυνατό τρόπο ώστε η αιτιολόγηση να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και – κατά το δυνατόν – μη αμφισβητήσιμη.

Πλέον όμως αυτού ο κος Παπαδημητρίου υπενθύμισε ότι με το πρακτικό της 26ης Φεβρουαρίου 2025 το συμβούλιο μετά από ομόφωνη απόφαση του είχε ζητήσει από την επιτροπή διερεύνησης των Τεμπών τη μη συμπερίληψη του κεφαλαίου με το οποίο γίνεται πιθανολόγηση για τα αίτια της πυρόσφαιρας χωρίς να υπάρχει πιστοποίηση αυτών από ανώτατο επιστημονικό ίδρυμα. Η επιτροπή αρνήθηκε το αίτημα αυτό και αποφάσισε να προχωρήσει χωρίς να αναβάλει την σχετική απόφαση.

Ακόμη ενημερώθηκε ότι η ΕΔΑΠΟ παρά τη ρητή αίτηση του εφέτη ανακριτή στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ να παραδώσει τα στοιχεία αυτά και δύο σχετικές αιτήσεις του κου Παπαδημητρίου (από 27-3-25 και 28-3-2025 προς την ΕΔΑΠΟ αρνείται μέχρι σήμερα 4/4/2025 να παραδώσει τα πολύτιμα αυτά στοιχεία. Για την άρνηση αυτή ενημερώθηκε επίσημα ο κος εφέτης ανακριτής», τονίζεται στα πρακτικά της συνεδρίασης του Συμβουλίου του Οργανισμού.

«Κατά τον πρόεδρο του σιδηροδρομικού τομέα το συμβούλιο έχει το καθήκον να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν και με τον πιο πρόσφορο τρόπο στην πιστοποίηση των αποτελεσμάτων του πορίσματος της Επιτροπής Διερεύνησης των Τεμπών αναφορικά με τα αίτια της πυρόσφαιρας σε κορυφαία και εγνωσμένου κύρους πανεπιστημιακά ή συναφή ιδρύματα της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, και δη τον Δημόκριτο και τουλάχιστον άλλο ένα ίδρυμα που θα επιλέξει εκείνο με ερώτημα ποια είναι η αιτία της πυρόσφαιρας στα Τέμπη εφόσον δεν είναι (αν δεν είναι) τα έλαια σιλικόνης.

Επί των ανωτέρω σημείων, ο κ. Πέτρος Ευγενικός, μέλος του Δ.Σ., ανέφερε ότι το ανωτέρω e-mail από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Πίζας θα πρέπει να γίνει γνωστό στην Επιτροπή Διερεύνησης η οποία είχε έρθει σε επαφή με το πανεπιστήμιο και εφόσον επιβεβαιώνονται τα όσα επικαλείται ο συγκεκριμένος ακαδημαϊκός, θα πρέπει να προβεί σε ορθή επανάληψη του εγκεκριμένου πορίσματος, στα σημεία που απαιτείται.

Πέραν αυτού, ότι σε συνέχεια και των αποφάσεων του Δ.Σ. με το υπ’ αρ. 14/2025 Πρακτικό θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα ο οργανισμός σε ανάθεση σε τεκμηριωμένα ικανό να επιβεβαιώσει (ή όχι) τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων προσομοιώσεων που αναγράφονται στο οριστικό πόρισμα ερευνητικό ή πανεπιστημιακό ίδρυμα. Τέλος, δεδομένων των νέων στοιχείων που έχουν προκύψει μετά την παρουσίαση του πορίσματος, ιδιαίτερα την επιβεβαίωση της γνησιότητας των video της εμπορικής αμαξοστοιχίας, τα οποία αποκλείουν την ύπαρξη εύφλεκτου φορτίου ποσότητας περίπου 2,5 τόνων στο πρώτο ανοιχτό βαγόνι μετά τη δεύτερη μηχανή, προτείνει να διερευνηθούν εκ νέου – και συμπληρωματικά με το πόρισμα που εκδόθηκε – τα πιθανά αίτια της δημιουργίας της πυρόσφαιρας από κατάλληλα εξειδικευμένο ίδρυμα.

Το συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε με τις ανωτέρω προτάσεις», καταλήγει το πρακτικό της συνεδρίασης.