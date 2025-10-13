Δύο Ισραηλινοί βουλευτές θα μποϊκοτάρουν την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, στην Κνεσέτ, αντιδρώντας στη συμφωνία για τη Γάζα

Enikos Newsroom

διεθνή

Δύο Ισραηλινοί βουλευτές θα μποϊκοτάρουν την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, στην Κνεσέτ, αντιδρώντας στη συμφωνία για τη Γάζα

Δυο ισραηλινοί κοινοβουλευτικοί ανακοίνωσαν χθες Κυριακή πως θα μποϊκοτάρουν την ομιλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αργότερα σήμερα στην Κνεσέτ, ερίζοντας πως η συμφωνία που κλείστηκε για κατάπαυση του πυρός του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και την επιστροφή των ομήρων που απομένουν στον παλαιστινιακό θύλακα είναι ήττα, όχι νίκη.

Ο Αμίτ Χαλεβί, του Λικούντ (δεξιά), της παράταξης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, το σχέδιο Τραμπ το αντίθετο της νίκης στον πόλεμο.

Η συμφωνία, που εγκρίθηκε από τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και την κυβέρνησή του, επικρίνεται από μερίδα του συνασπισμού του, ιδίως διότι προβλέπει την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένων ισοβιτών.

Ο Άβι Μαόζ, επικεφαλής του ακροδεξιού, υπερορθόδοξου κόμματος Νόαμ, δήλωσε επίσης πως δεν θα είναι παρών στην ομιλία του Αμερικανού προέδρου Τραμπ.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Ο Ντόναλντ Τραμπ αναζωπύρωσε την ερωτική ζωή στον γάμο μου» – Οι παράδοξες συμβουλές μιας 40χρονης

Κρέμες νυκτός και ημέρας: Πώς να τις επιλέγουμε, σύμφωνα με το Cleveland – Τι συστατικά πρέπει να έχουν

Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Πώς προτιμούν να πληρώνουν οι Έλληνες και γιατί – Το κριτήριο που δείχνει νέα έρευνα

ΠΟΜΙΔΑ: Τα πολεοδομικά ζητήματα που αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων και οι προτάσεις στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργε...

Όλοι ετοιμάζονται να ζήσουν την «κόλαση των wearables»

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
04:30 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Ινδονησία: Ο πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο θα παραστεί στη σύνοδο για την ειρήνη στη Γάζα

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο για να συμμετάσχει σε ...
03:45 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Σχηματισμός κυβέρνησης σωτηρίας για έγκριση του προϋπολογισμού – Η νέα σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου του Λεκορνί

Η Γαλλία απέκτησε νέα κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να βάλει τέλος...
03:30 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Αμπάς Αραγτσί: Το Ιράν δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο για τη Γάζα στην Αίγυπτο

Το Ιράν, που υποστηρίζει εδώ και πολύ καιρό το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, δεν θα ...
03:15 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Δήλωσε ότι έχει «προφορικές εγγυήσεις» πως η συμφωνία για τη Γάζα δεν θα καταρρεύσει

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έχει λάβει προφορικές εγγυήσεις από το Ισραήλ, τη Χαμάς και άλ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης