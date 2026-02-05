Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Στο Μιλάνο οι Βανς και Ρούμπιο – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για την αυριανή τελετή έναρξης

Στον ρυθμό των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 κινείται το Μιλάνο, λίγες ώρες πριν από την τελετή έναρξης, με την ιταλική συμπρωτεύουσα να υποδέχεται ηγέτες, αξιωματούχους και βασιλικά πρόσωπα από όλο τον κόσμο, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One προσγειώθηκε στο Μιλάνο μεταφέροντας τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος μαζί με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο θα παρακολουθήσουν αύριο βράδυ την τελετή έναρξης στο στάδιο Σαν Σίρο.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, επισκέπτεται το Ολυμπιακό Χωριό, όπου υπέγραψε τη «σύγχρονη τοιχογραφία» της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, στην τελετή αναμένεται να παραστούν, μεταξύ άλλων, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ, καθώς και δεκατρείς ακόμη πρόεδροι και επτά πρωθυπουργοί ευρωπαϊκών χωρών.

Πιθανή θεωρείται επίσης η παρουσία του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και του πρίγκιπα Ουίλιαμ με την Κέιτ, ενώ έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό και οι βασιλείς της Σουηδίας, της Νορβηγίας και των Κάτω Χωρών.

Το καλλιτεχνικό σκέλος της τελετής προβλέπεται εντυπωσιακό, με τη συμμετοχή 1.340 ηθοποιών, χορευτών και περφόρμερ. Περισσότεροι από 500 επαγγελματίες συνεργάστηκαν για την εκτέλεση των μουσικών κομματιών, ενώ στις πρόβες έχουν αφιερωθεί περίπου 700 ώρες.

Μεταξύ των καλλιτεχνών που θα εμφανιστούν στη σκηνή ξεχωρίζουν τα ονόματα του Αντρέα Μποτσέλι, της Μαράια Κάρεϊ και της Λάουρα Παουζίνι.

Παράλληλα, όπως τονίζει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η πόλη τελεί υπό αυξημένη επιτήρηση, με τα μέτρα ασφαλείας να χαρακτηρίζονται εξαιρετικά αυστηρά.

Οι ιταλικές αρχές έχουν επιστρατεύσει ακόμη και επίλεκτους σκοπευτές, ενώ στην εφαρμογή του σχεδίου ασφαλείας συμμετέχουν περισσότεροι από 6.000 άνδρες και γυναίκες της αστυνομίας, των καραμπινιέρων, της οικονομικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής.