Bloomberg: Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν πιθανό χτύπημα στο Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο

Ανώτατοι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών προετοιμάζονται για την πιθανότητα να πραγματοποιήσουν στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg που επικαλείται πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η κατάσταση παραμένει δυναμική και μπορεί να αλλάξει, ενώ ορισμένοι από τους συνομιλητές του πρακτορείου επισήμαναν την πιθανότητα η επίθεση να πραγματοποιηθεί μέσα στο επερχόμενο Σαββατοκύριακο.

#Iran: new round of Israeli strikes on the capital #Tehran.

This one took place close to Simon Bolivar boulevard, on the northern edge of the city. pic.twitter.com/X6EbAzcrWb

