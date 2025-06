Ιράν: Ο ισραηλινός στρατός εξαπολύει σειρά επιθέσεων στην Τεχεράνη και άλλες περιοχές της χώρας

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια σειρά από στρατιωτικές επιθέσεις στην Τεχεράνη και σε επιπλέον περιοχές εντός του Ιράν. Η επιχείρηση αυτή εντείνει περαιτέρω την ήδη αυξημένη ένταση μεταξύ των δύο χωρών.

Επίσης ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε επίσημη προειδοποίηση εκκένωσης προς τους κατοίκους συγκεκριμένων περιοχών στις πόλεις Αράκ και Χανταμπ στο Ιράν.

#BREAKING Israel’s military said it was carrying out a “series of strikes” around the Iranian capital Tehran and other areas of the country on Thursday pic.twitter.com/JQJQWgmrjD

— AFP News Agency (@AFP) June 19, 2025